Carenza di organico presso la Corte di Appello di Lecce. La Camera penale chiede un incontro

La Camera Penale di Lecce ha deliberato di chiedere ai vertici istituzionali della Corte d’Appello la fissazione di un incontro per offrire la disponibilità nel denunciare, congiuntamente, il problema della carenza di organico in Corte d’Appello e interessare tutti coloro che possono intervenire.
Come riferito in una nota dalla stessa camera penale (presidente Giancarlo Dei Lazzaretti)
“È oramai conclamata una grave situazione di disagio, dettata da oggettiva carenza di organico di magistrati giudicanti presso la Corte di Appello di Lecce, nelle due sezioni penali prima e seconda. Ciò rende difficile la composizione dei collegi giudicanti ed i procedimenti pendenti, presso tale giudice, subiscono rinvii forzati che ne allungano oltremodo la durata.
Continua la nota: “La ragionevole durata del processo, ovvero il diritto di essere giudicati nel minore tempo possibile, è un caposaldo dei diritti Costituzionali, art.111 della Carta, ed è imposta dal diritto Europeo. Il processo è già una pena ed una sofferenza per l’imputato, innocente fino alla sentenza definitiva”.
E continua il comunicato “La Camera Penale è, infatti, disponibile ad adottare qualsiasi azione per contribuire alla soluzione del problema”.