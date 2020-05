Alezio, la decana di Puglia festeggia 111 anni. Tanti auguri nonna Carmela

É questa una di quelle notizie destinate a fare intravedere la luce in un tunnel nel quale siamo finiti da qualche mese.

Un tunnel che per molto tempo è stato un vero e proprio bollettino di guerra fatto di morti ed ammalati. Ma il compleanno di questa nonnina pugliese, dovrebbe dare un po’ di speranza a tutti contro un virus, quello del Covid19, che sta avendo pesantissime ripercussioni non solo sulle persone ma anche per l’economia del Paese e i rapporti interpersonali ormai ridotti affidati solo a telefoni e smartphone.

Carmela Villani, classe 1909, è nata a Presicce in Provincia di Lecce l’1 maggio di 111 anni fa.

Ha vissuto il dramma della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la rinascita dopo aver votato al Referendum costituzionale del 1946.

Ha visto tre Repubbliche, il nuovo Millennio, il Pontificato di ben 6 Papi, l’11 settembre, l’epidemia della Sars e, infine, la tragedia targata 2020 del Covid19.

Ma lei è più forte è vissuta, infatti, anche a questa specie di ‘Terza Guerra Mondiale’ dove il nemico è invisibile.

Ma nonna Carmela ha anche altri record: è la donna, ancora vivente, più anziana della regione Puglia e, soprattutto, è passata indenne a ben tre epidemie.

Oltre al coronavirus è infatti sopravvissuta anche all’influenza spagnola (1918-1920) quanto aveva appena dieci anni e alla Sars (2002-2003) quando era ultranovantenne.

A renderlo noto l’Associazione Giustitalia della quale la donna è socia onoraria.

Il segreto della sua longevità è: pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono.

Oggi, nonostante la quarantena, vive circondata dall’amore e dall’affetto, almeno quello virtuale, di parenti ed amici.

Quest’anno non ha potuto, per ovvi motivi, festeggiare, ma l’augurio di tutto è quello di poter celebrare l’anno prossimo la ricorrenza, con l’affetto non solo virtuale di parenti e amici un nuovo traguardo, quello dei 112 anni.

(Nella foto i festeggiamenti dello scorso anno)