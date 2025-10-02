Successo straordinario a Maglie per la Carovana della Salute Fnp Cisl Lecce

Maglie ha ospitato con grande partecipazione, il 26 e 27 settembre scorsi, l’ultima tappa della Carovana della Salute, l’importante iniziativa promossa dalla Fnp Cisl Lecce e da Anteas Lecce per portare servizi di prevenzione e consulenza medica gratuiti sul territorio. L’evento ha riscosso un successo eccezionale, a conferma della sensibilità e dell’attenzione della cittadinanza verso i temi della salute e del benessere.

Il bilancio della giornata è estremamente positivo, con oltre 300 visite e consulenze specialistiche erogate ai cittadini del territorio. L’iniziativa si inserisce in un quadro di grande impegno della FNP CISL Lecce, che, considerando anche le tappe precedenti (Lecce, Melendugno e Villa Baldassarre), ha superato la notevole soglia delle 1000 prestazioni sanitarie complessive.

I cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di una vasta gamma di servizi di prevenzione e controllo, che hanno coperto diverse aree della medicina specialistica.

Il successo della Carovana della Salute è stato reso possibile grazie alla sinergia e alla generosa collaborazione di numerosi attori. La Fnp Cisl Lecce desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, a partire dall’Asl Lecce per il supporto istituzionale, e a tutti i medici specialisti che con la loro professionalità hanno messo a disposizione il loro tempo per la comunità.

Un ringraziamento speciale va all’ Assessore alla Cultura del Comune di Maglie, prof.ssa Roberta Iasella, al Dirigente del Liceo Capace, al personale docente e non docente e ai suoi alunni.

Un ringraziamento speciale va inoltre ai partner e agli sponsor che hanno creduto nell’importanza di questa campagna di prevenzione, sostenendola attivamente: Echolight, Mg Medical, Antora Cartotecnica e Giorgianisrl. Il loro contributo è stato fondamentale per garantire l’efficacia e la capillarità del servizio offerto.

La FNP CISL Lecce ribadisce il proprio impegno a favore della salute e del benessere dei cittadini, soprattutto per gli anziani e le fasce più fragili, confermando la volontà di proseguire con iniziative come la Carovana della Salute, essenziali per promuovere la cultura della prevenzione come strumento primario di tutela della vita.