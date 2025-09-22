Il Liceo Capece di Maglie, ospita la “Carovana della Salute”

Sabato 27 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il Liceo Capece e Piazza Aldo Moro a Maglie ospitano la Carovana della Salute, un’iniziativa promossa da Fnp Cisl nazionale, Fnp Cisl Puglia e Fnp Cisl Lecce per promuovere il benessere della persona e la prevenzione nelle nostre comunità.

La manifestazione in collaborazione con Asl Lecce, Anteas Lecce e Assessorato alla Cultura del Comune di Maglie ha il patrocinio di Comune di Maglie, Ordine dei Medici della provincia di Lecce, Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, Opi Lecce, Csv Brindisi – Lecce.

In un’ottica di inclusione sociale e di attenzione per la salute dei cittadini e il benessere dell’intera comunità, la Carovana della Salute offre a tutti i cittadini, previa prenotazione, l’opportunità di accedere a una vasta gamma di servizi sanitari completamente gratuiti.

L’evento sarà preceduto venerdì 26 settembre, alle ore 16.30, presso il Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie, sito in via Vittorio Emanuele 117, dalla Tavola Rotonda dal titolo ‘La cultura della salute: informare, prevenire, donare’.

Dopo i saluti istituzionali di Ernesto Toma, Sindaco di Maglie, Enzo Lezzi, Segretario Nazionale Fnp Cisl, Ada Chirizzi, Segretario Provinciale Cisl Lecce e Stefano Rossi, Direttore Generale Asl Lecce e le introduzioni di Antonio Zippo, Segretario Generale FNP CISL Lecce e Roberta Iasella Vilei, Assessora alla Cultura del Comune di Maglie, sono previsti gli interventi di Raffaella Arnesano (giornalista esperta di comunicazione in area medica) su ‘La comunicazione per la salute’, Alberto Fedele (Direttore Dipartimento Prevenzione Asl Lecce) su ‘L’importanza della prevenzione per la promozione della salute’, Donatella Mastria (Dirigente medico nel Reparto di Rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce e coordinatrice ospedale per la donazione di organi), Maria Caterina Carbonara (Coordinatrice territoriale trapianti di organo

Asl Lecce) e Rita Cuna (Presidente Associazione per i trapianti di fegato in Puglia) su ‘La cultura della donazione di organi’.

Con questo evento la salute arriva in piazza, tra la gente, in un intero giorno di prevenzione con visite, screening, promozione della salute e controlli medici.

Grazie alle associazioni e ai medici che parteciperanno alla ‘Carovana della Salute‘, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 27 settembre 2025 presso il Liceo Capece e in Piazza Aldo Moro 29, a Maglie, sarà possibile effettuare visite specialistiche ed esami di screening gratuiti: