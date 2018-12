15 concerti e 7 nuove produzioni, si apre al Teatro Apollo la stagione dell’Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento

Sipario giovedì 6 dicembre, al Teatro Apollo, ore 20.45, per il primo concerto in cartellone della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES, con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento artistico di Maurilio Manca.

Il recital “Rossini Forever” è dedicato al genio pesarese nel 150° anniversario della morte. Lo spettacolo, diretto dal Maestro rumeno Vlad Conta, Direttore Stabile dell’Opera Nazionale di Bucarest, presenta alcune delle sue più belle sinfonie e arie d’opera, interpretate dal mezzosoprano Marina De Liso e proposte anche nelle matinées in una singolare edizione per le scuole, con la drammaturgia e la voce recitante di Maria Rita Chiarelli.

Il concerto si apre nel segno del ciclo “Le sinfonie di Robert Schumann”, con l’esecuzione della Terza Sinfonia in mi bem. magg. op. 97 (“Renana”). Scritta verso la fine del 1850, durante gli anni sereni vissuti a Düsseldorf sulle rive del Reno, l’opera, organizzata in cinque tempi e probabilmente la più originale e matura delle quattro sinfonie di Schumann, esprime il particolare attaccamento dell’autore a quella terra.

Nella seconda parte del concerto, si svolgerà l’omaggio a Rossini con la presentazione di alcune delle sue più belle sinfonie e arie d’opera interpretate dal mezzosoprano Marina De Liso, affermato talento del belcanto rossiniano che già nella scorsa edizione della stagione lirica «Opera in Puglia», prodotta da OLES, ha ricoperto il ruolo di Angelina, ovvero Cenerentola. In programma: Sinfonia da L’italiana in Algeri e “Cruda sorte!…”, Sinfonia da La cenerentola e “Nacqui all’affanno e al pianto…”, chiude il concerto la Sinfonia della Semiramide.

Il cartellone

15 concerti e 7 nuove produzioni arricchiranno il ricco cartellone messo a punto a sorpresa attraverso un programma articolato e vario che si snoderà in tre diversi luoghi della città di Lecce, la Chiesa di Sant’Irene, il Teatro Apollo e il Teatro Politeama Greco, e saranno poi veicolate e decentrate in altri sedi regionali e nelle scuole aderenti al progetto OLEScuola. Accanto a concerti sinfonici più tradizionali (come il ciclo delle sinfonie di Schumann), sono presentati progetti di crossover e contaminazione della musica classica con altri generi.

Domenica 9 dicembre, sempre al Teatro Apollo, la OLES eseguirà il Concerto per violoncello e orchestra op. 104 di Dvořák e la Sinfonia n. 2 in do magg. op. 61 di Robert Schumann, con la partecipazione del virtuoso Roberto Trainini e la direzione della bacchetta di Guven Yaslicam.

Si prosegue venerdì 14 dicembre, nella Chiesa di Sant’irene (a ingresso libero) con il Maestro Jacopo Sipari Di Pescasseroli che dirigerà OLES, con un programma dedicato all’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner e la Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64 di Pëtr Il’ic Čajkovskij.

Martedì 18 dicembre, al Teatro Apollo, il Concerto per violino op. 35 di Pëtr Il’ic Čajkovski, interpretato da Francesca Dego, e la Sinfonia n. 4 in re min. op. 120 di Robert Schumann. Sul podio a dirigere OLES il maestro Daniele Belardinelli.

Al Teatro Politeama Greco, il 22 dicembre con “Musiche dal mondo”, Antonella Ruggiero in concerto con OLES e giovedì 27 dicembre è la volta di “Classica”, il concerto dei Radiodervish con OLES. Due progetti inediti nati dalla commissione di arrangiamenti per organici classici di brani tratti dal repertorio della world music mediterranea e leggera, firmati entrambi dal maestro Valter Sivilotti che dirige OLES.

L’ultimo appuntamento in cartellone è Rapsodia in blu, fissato per sabato 29 dicembre al Teatro Apollo, dove l’Orchestra OLES, diretta da Michele Nitti, si esibirà con Giuliano Mazzoccante al pianoforte, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione. In programma Lo schiaccianoci, suite dal balletto di Pëtr Il’ic Čajkovski, Rapsody in blu per pianoforte e orchestra di George Gershwin e la Sinfonia n. 1 in si bem. magg. op. 38 “La Primavera” di Robert Schumann, che chiude l’integrale delle sinfonie.

La Stagione è finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito delle azioni di valorizzazione del sistema musicale in Puglia, con il sostegno dell’Assessorato all’industria turistica e culturale, la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e il contributo del Mibac.