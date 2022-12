Casarano si “veste” per il Natale, il Presepe Vivente arriva nel borgo antico

Le feste sono arrivate e le strade delle città salentine si colorano di mille luci, spettacoli, eventi e attrazioni. Il borgo antico di Casarano si “veste” per il Natale e mette in scena il Presepe vivente. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio, infatti sarà possibile vedere il Presepe vivente. L’ingresso è previsto da via Sesia dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

A fare da scenario per la natività sarà un frantoio ipogeo per ricreare una atmosfera suggestiva e per mostrare le tante bellezze del borgo salentino che ben si prestano alla scena suggestiva.

Ma non finisce con il Presepe Vivente. Ad arricchire l’offerta durante le feste di Natale sarà anche la presenza della bellissima ruota panoramica a led alta 30 metri, una occasione imperdibile per divertirsi e ammirare dall’alto la città.