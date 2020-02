Casetta del libro, la piccola libreria gratuita arriva nel parco di Belloluogo

Le “Little Free Library”, le cassette come quelle per gli uccelli che ospitano libri accessibili a tutti, gratuitamente, hanno da tempo conquistato l’Italia. Inventate negli Stati Uniti da Todd Bol nel 2009, le piccole librerie di quartiere sono diventate subito molto popolari, conquistando il mondo intero. Nel Belpaese è spuntata, per la prima volta, nel 2012, quando una insegnante, Giovanna Iorio, l’ha installata in parco nel quartiere di Vigna Clara, a Roma.

Un luogo a disposizione di tutti

La regola fondamentale per far funzionare il tutto è “Take a book. Return a book”, letteralmente “libro che prendi, libro che doni”, ed è un’idea talmente apprezzata che continuano a crescere, creando «comunità».

Facile istituirne una. Basta scegliere il posto, costruire o acquistare la casetta per i libri, chiedere autorizzazione al Comune per posizionarla, riempirla di volumi e registrarla sul sito americano, in modo che venga geolocalizzata.

Da Milano a Roma, passando per Napoli, si possono trovare ovunque. E da sabato, 8 febbraio anche al Parco di Belloluogo, a Lecce, dove sarà inaugurata (alle 11.00) la prima casella del libro. Una vetrina che consentirà a chi visita il parco di poter prelevare, scambiare, offrire libri da leggere nelle giornate di relax trascorse dalle famiglie nella grande area verde.

La casetta del libro sarà gestita in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Lecce. Alla inaugurazione della casetta parteciperanno il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo insieme ai gestori del Parco.