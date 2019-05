Sophie…cerca casa! Lanciamo l’appello per adottare questa dolcissima cagnolina

Sophie ha bisogno di noi. Sophie ha bisogno di una famiglia che voglia adottarla, una famiglia da cui ricevere affetto per restituirne altrettanto.

Tante sono le occasioni in cui facciamo appello al vostro buon cuore. Certamente più importanti di questa, quando vi chiediamo di aiutare persone, o sempre più spesso bambini, che sono in difficoltà.

Stavolta è diverso. Questa volta vi chiediamo di compiere un gesto che è sicuramente impegnativo, ma che può restituire gioia in quantità incommensurabile.

Stavolta vi chiediamo di adottare una cagnolina che solo a vederla ispira dolcezza. Si chiama così, o per lo meno così l’ha voluta chiamare una ragazza che l’ha trovata nelle campagne del Nord Salento.

Sophie è una cane meticcio di piccola taglia, pesa 7 chilogrammi. Quando è stata trovata – ci racconta la volontaria che per prima si è occupata di lei – era in serio pericolo di vita; girovagava per le campagne e si riparava sotto gli ulivi. Era invasa da zecche e pulci. È stata messa al sicuro e dopo un rinfrescante bagnetto antiparassitario è stata portata dal veterinario per essere microchippata. Sarà vaccinata e sterilizzata. Adesso cerca una famiglia a cui donare il suo effetto.

Abbiamo raccolto l’invito che è giunto a Leccenews24 e vogliamo condividerlo con voi.

Chiunque ne voglia sapere di più può contattare il 393.4905594.

Siamo certi che Sophie, a breve, troverà casa!