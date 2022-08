Cerco lavoro: 507 posti disponibili in Salento nel 14° report di Arpal Lecce. Trainano agricoltura, sanità privata e industria del legno

Agricoltura, sanità privata e industria del legno. Tante le offerte di lavoro in questi settori in provincia di Lecce. A darne notizia l’Arpal di Lecce, giunta al suo 14° report elaborato dall’Ufficio Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce.

Un +12% nelle richieste di lavoro, che fa salire i posti cercati da 452 a 507 posti. Tutte possibilità di lavoro concrete veicolate dai dieci Centri per l’Impiego salentini.

Nel comparto turistico e ristorativo si cercano ancora 129 collaboratori. In ambito agricolo lievitano da 20 a 43 le posizioni aperte, con sempre più imprese che si rivolgono agli sportelli Arpal, anche e soprattutto a quello attivato da giugno presso la foresteria Boncuri di Nardò. Aumentano anche le offerte nel campo sanitario e dell’assistenza alla persona, dove si passa da 20 a 37 lavoratori ricercati, così come nell’industria del legno, dove si vorrebbero assumere 22 persone, e nel settore pulizie (47).

Sostanzialmente invariate le offerte in ambito amministrativo (pari a 17), nelle telecomunicazioni (100 posti), nell’artigianato (3), nel tessile-abbigliamento-calzaturiero (23), nel commercio (22), nella metalmeccanica (18), nei trasporti e riparazione veicoli (10), nel settore bellezza (1), nel campo informatico (4) e in quello chimico-ambientale (5).

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Ci si può candidare alle offerte in tre modi:

– tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”;

– inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci sul sito;

– oppure direttamente nei Centri per l’Impiego, dove si può ricevere supporto nella compilazione dei moduli, servizi di orientamento e informazioni anche relative ad altre possibilità di impiego: gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro.

Info e contatti

– www.arpal.regione.puglia.it

– lavoroperte.regione.puglia.it