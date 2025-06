Alla Asl di Lecce, la Certificazione per la Parità di Genere da Bureau Veritas Italia

Asl Lecce ha ricevuto la Certificazione per la Parità di Genere da Bureau Veritas Italia, ente accreditato Accredia nel campo della certificazione. Questo riconoscimento, basato sulla prassi UNI/PdR 125:2022, testimonia l’impegno dell’Azienda Sanitaria nella promozione di una governance inclusiva e una gestione del personale orientata alla parità di genere e a processi di eguaglianza e di pari opportunità di accesso alla vita lavorativa, in ogni sua dimensione e fase.

La consegna del certificato, alla presenza delle istituzioni e di Bureau Veritas, si terrà nel Polo Didattico di Via Miglietta 5 a Lecce il 23 giugno alle ore 10.

Il percorso di certificazione – coordinato da Cristina Del Prete, Presidente del Cug e Responsabile della Policy di Parità aziendale – ha previsto una rigorosa valutazione da parte degli auditor di Bureau Veritas, che hanno esaminato le politiche aziendali di Asl Lecce in materia di equità nei processi di selezione e carriera, welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro, formazione e sensibilizzazione sulla parità e contro gli stereotipi di genere, monitoraggio continuo di indicatori chiave per la parità di genere:

“Ringrazio la Direzione Strategica per aver creduto dal primo momento in questo percorso virtuoso e impegnativo che ha coinvolto numerose strutture aziendali. La certificazione è il risultato di un lavoro condiviso che rafforza la reputazione di ASL Lecce come organizzazione attenta alle diversità e all’inclusione. I gender gap esistono ancora ma con questo strumento vogliamo colmarli, per produrre un cambiamento sostenibile e durevole” ha dichiarato Cristina Del Prete.

“Questo attestato – ha dichiarato il Direttore Amministrativo Yanko Tedeschi – certifica il nostro concreto impegno per la parità e l’inclusività, principi che guidano quotidianamente il nostro operato e la nostra visione. La parità di genere è filo rosso dell’intero ciclo di vita lavorativa: dalle prassi di reclutamento e selezione a quelle relative allo sviluppo professionale e di carriera, dalla conciliazione vita/cura – lavoro fino alla valorizzazione prima, durante e dopo la maternità – paternità. Questa certificazione attesta che l’Azienda sta andando in questa direzione”.

“La certificazione non rappresenta solo un punto di arrivo, che riconosce un lavoro di squadra, ma è anche un processo costante per il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle relazioni interne, elementi che possono contribuire a rafforzare la qualità dei nostri servizi sanitari. Promuovere la parità di genere significa anche migliorare il benessere organizzativo, incrementare l’efficienza e offrire alla comunità servizi più inclusivi e rispondenti ai bisogni di salute” ha dichiarato il Direttore Generale Stefano Rossi.

“Per Bureau Veritas è una grande soddisfazione rilasciare la certificazione sulla parità di genere ad una importante realtà del settore pubblico” afferma Giorgia Ferraris, Industry & Mobility Director di Bureau Veritas Italia. “Siamo orgogliosi di contribuire, con i nostri audit di certificazione, alla valorizzazione delle best practice delle organizzazioni in prima linea per diffondere la cultura delle pari opportunità”.

Il PNRR ha introdotto il sistema della Certificazione della Parità di Genere, con l’obiettivo di attestare l’efficacia delle politiche e delle misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere nelle organizzazioni.

La Certificazione si basa sull’attuazione delle Linee guida (UNI/PdR 125:2022), finalizzate ad avviare un percorso sistemico di cambiamento culturale nelle organizzazioni, supportandole nel promuovere e strutturare un proprio sistema di gestione, rendendo misurabili i progressi (attraverso i KPI) e sostenendo le imprese che intraprendono questo percorso di innovazione.