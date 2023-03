Al Gruppo Uro-oncologico multidisciplinare del “Fazzi” la Certificazione di Qualità ISO9001

È stato consegnato nella mattinata di ieri, nella Sala Conferenze del Dea dell’ospedale Vito Fazzi la Certificazione di Qualità ISO9001 del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) dedicato al paziente con Tumore della prostata e vescica e trial clinici, conseguita dal Gruppo Uro-oncologico multidisciplinare del nosocomio leccese.

Hanno partecipato Vincenzo Pagliarulo, Direttore Uoc Urologia del Fazzi; Silvana Leo Direttore Uoc Oncologia Medica del Fazzi; il Direttore sanitario di Asl Lecce Antonio Bray e i clinici del team multidisciplinare del Gruppo Uro-oncologico. Presenti anche l’Ente di certificazione CSQA e la Società di consulenza OPT Spa.

La certificazione di Qualità ISO 9001 suggella un percorso di formazione sul campo e rappresenta un riconoscimento di sicurezza e qualità delle cure che impegna l’intera organizzazione a garantire l’appropriatezza dei percorsi, la presa in carico multidisciplinare attraverso un team di patologia dedicato che settimanalmente e in piena sinergia definisce in modo coordinato il percorso ottimale per ogni singolo paziente dalla diagnosi al follow up, l’aderenza puntuale a quanto previsto dalla rete oncologica regionale e alla normativa medico-legale attraverso l’implementazione e il monitoraggio di indicatori chiave di qualità (KPI) e audit in campo sui processi coinvolti, il mantenimento degli standard di qualità delle prestazioni erogate secondo logica del miglioramento continuo.

“Riceviamo un riconoscimento importante rivolto non a un singolo, ma a una squadra multidiscliplinare che prende in carico totalmente un paziente con tumore alla prostata e alla vescica. Un modello di governance per cui un paziente sa di poter essere preso per mano e seguito dalla diagnosi, o dal sospetto di una malattia, fino alla fine della cura da un gruppo di lavoro che ha delle garanzie certificate, che rispetta determinate linee guida nazionali e internazionali”, ha dichiarato Vincenzo Pagliarulo.

“Questa certificazione importantissima è frutto dell’impegno del Gruppo multidisciplinare Uro-oncologico del Fazzi. Grande merito al Dott. Vincenzo Pagliarulo e agli urologi, oncologi, radiologi, radioterapisti, anatomopatologi e a tutti i colleghi che con grande impegno e dedizione si occupano ogni giorno di una presa in carico appropriata e completa del paziente con queste neoplasie” ha commentato, invece, Silvana Leo.

“È un riconoscimento per la qualità e l’efficacia del percorso di cura dei tumori di prostata e vescica che ha portato innovazione, nell’Ospedale Vito Fazzi, rispetto alla presa in carico dei pazienti coinvolti. La nostra Azienda sta puntando molto sulla qualità, su cure efficaci ed efficienti, sugli esiti di cura e sulla qualità della vita durante e dopo la cura. Insieme al Dott. Pagliarulo opera ogni giorno un’équipe multidisciplinare di clinici e questa certificazione rappresenta un riconoscimento importante per una squadra di professionisti in un Ospedale come il nostro che sta evolvendo verso una vocazione universitaria e di ricerca”, sono state, infine, le parole del Direttore sanitario Antonio Bray.