La prevenzione degli incendi parte da “Cesarea Festival”

Una giornata per riflettere, sensibilizzare e accendere l’attenzione su un tema che riguarda tutti: la prevenzione degli incendi e la tutela del territorio. È con questo obiettivo che l’associazione Civitas APS, nuova realtà nata a Santa Cesarea Terme e impegnata nella promozione sociale e nella valorizzazione del territorio, ha organizzato “Cesarea Festival – Mettiamo a fuoco l’obiettivo”, di scena domenica scorsa sul lungomare di Santa Cesarea Terme, in località “Fontanelle”.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Santa Cesarea Terme e della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, e con la collaborazione di ACLI, Plastic Free e Terme di Santa Cesarea, realtà che hanno scelto di sostenere un progetto nato per promuovere una vera e propria cultura della prevenzione, nella convinzione che la difesa del territorio non possa limitarsi all’intervento durante l’emergenza ma debba partire dall’educazione, dalla responsabilità e dalla partecipazione attiva della comunità.

In un territorio fortemente legato al proprio patrimonio paesaggistico e naturale, come quello dell’Unione dei Comuni della Costa Orientale, troppo spesso nel corso degli anni devastato dagli incendi, la prevenzione rappresenta una sfida che coinvolge cittadini, istituzioni, associazioni e operatori. Sensibilizzare, informare e diffondere buone pratiche significa costruire una maggiore consapevolezza collettiva e rafforzare il legame con il territorio, imparando a proteggerlo ogni giorno.

La giornata ha preso il via alle ore 9.00 con una raccolta ambientale di rifiuti in collaborazione con Plastic Free, con ritrovo presso il Lungomare Fontanelle, un gesto concreto dedicato alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti e alla promozione di una maggiore attenzione verso l’ambiente, nella consapevolezza che il rispetto del territorio parte anche dai piccoli comportamenti quotidiani.

A seguire, presso l’Albergo Palazzo, il convegno “Santa Cesarea Terme, un nuovo respiro”, momento centrale della giornata dedicato al confronto sul tema della prevenzione, della tutela ambientale e della salvaguardia del territorio.

Hanno aperto i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Santa Cesarea Terme Pasquale Bleve e del Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, seguiti dagli interventi del Presidente di Civitas APS Marco Cursano, del Presidente Sunifar Federfarma Puglia Tonino Marchetti, dell’agronomo Francesco Tarantino e dell’Assessore Comunale di Lecce e Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Giancarlo Capoccia. Moderatore dell’incontro Vito D’Armento, sociologo ed etnografo.

Nel pomeriggio il festival si è trasferito nuovamente sul Lungomare Fontanelle, dove c’è stato uno spazio di musica e intrattenimento con il live dei Ddimuro con a seguire l’attesissimo live dei Papachango, special guest dell’evento, pronti ad animare il pubblico con la loro energia e il loro coinvolgente repertorio. Ha chiuso la giornata il DJ set di Cesko degli Après La Classe.

lo spazio scenico è stato animato da numerosi stand food & drink sul mare, utili ad accompagnare un appuntamento che punta a unire sensibilizzazione, partecipazione e momenti di aggregazione.