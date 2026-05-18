Sicurezza a Lecce e provincia, controlli della Polizia contro malamovida e criminalità

Nell’ultima settimana, la Polizia di Stato ha intensificato in modo significativo i presidi sul territorio della provincia di Lecce. L’obiettivo della Questura è rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa – dai furti allo spaccio di sostanze stupefacenti – con un’attenzione particolare ai contesti della malamovida e della sicurezza giovanile.

Il bilancio complessivo dell’attività fa registrare numeri importanti: 4.445 persone identificate e 1.797 veicoli controllati in tutta la provincia.

Il cuore delle attività si è concentrato nel capoluogo salentino, con un picco di massimo impegno nella giornata di sabato 16 maggio.

Il servizio straordinario, disposto dal Questore in linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, ha preso di mira le aree recentemente colpite da episodi di aggressione ai danni di minori. Gli agenti hanno presidiato capillarmente il centro storico, concentrandosi in particolare su Piazza Libertini e il Convitto Palmieri

Per l’operazione è stato schierato un imponente dispositivo che ha visto la collaborazione di numerosi reparti e forze dell’ordine tra cui Reparto Prevenzione Crimine, Squadra Mobile, Polizia Scientifica, Volanti e Divisione Polizia Amministrativa; Guardia di Finanza, presente con il team cinofilo antidroga; Polizia Locale e Polizia Provinciale.

Tutto il personale ha partecipato a un briefing operativo propedeutico in Questura per coordinare gli obiettivi e le modalità d’intervento.

Parallelamente ai pattugliamenti a piedi, gli equipaggi della Polizia Stradale hanno effettuato posti di blocco mirati contro la guida sotto l’effetto di stupefacenti in piazzetta Angelo Rizzo, nei pressi dell’Obelisco.

Nella sola serata di sabato, i risultati del dispositivo hanno portato a: 493 persone identificate e 107 veicoli controllati; 3 sanzioni al Codice della Strada, 2 patenti ritirate e 1 carta di circolazione sequestrata e oltre 23 grammi di sostanza stupefacente sequestrati. Tra le segnalazioni alla Prefettura per detenzione di hashish figurano un maggiorenne (classe 2005) e un minore (classe 2012). Altra droga è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti nei pressi del Convitto Palmieri.

Non sono mancati i controlli amministrativi agli esercizi commerciali della movida. La Polizia Locale ha ispezionato tre attività, elevando una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre la Questura valuterà ulteriori sanzioni all’esito delle istruttorie in corso.

L’attività di prevenzione ha dato frutti importanti anche in provincia. Nella mattinata del 16 maggio, a Galatina, una pattuglia delle Volanti del Commissariato ha notato due giovani donne straniere che avvicinavano con insistenza un gruppo di anziani nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria. L’atteggiamento pressante ha insospettito gli agenti. Dal controllo è emerso che la donna maggiorenne (accompagnata da una minorenne), residente a Lecce, era già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e gravata da diversi fogli di via in altre città italiane. La donna era solita carpire la fiducia delle vittime vulnerabili, specialmente anziani, per poi derubarli di monili in oro, orologi o denaro.

Data l’assenza di motivi validi per la sua presenza a Galatina, il Questore Giampietro Lionetti ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per due anni.