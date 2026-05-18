Auto in fiamme nella notte a Merine, Vigili del Fuoco intervengono nel residence

Il Salento torna a bruciare nelle ore notturne. Intorno alle ore 03:15 della notte appena trascorsa, un grave incendio ha interessato una vettura a Merine, frazione di Lizzanello. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d’urgenza in via Tito Schipa, all’interno del complesso residenziale “Arcade 3”.

Al loro arrivo sul posto, i caschi rossi si sono trovati di fronte a una Audi Q2, era già completamente avvolta dalle fiamme.

Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi sono riusciti a domare il rogo in breve tempo e a mettere in sicurezza l’intera area circostante. L’efficacia dell’intervento ha impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine o ad altri mezzi parcheggiati nel residence, evitando conseguenze ben più gravi.e

Oltre ai tecnici del 115, sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente anche i Carabinieri del Norm di Lecce.

I militari hanno fatto scattare immediatamente i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause che hanno generato il rogo restano in fase di accertamento e non si esclude alcuna pista.