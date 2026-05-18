Lotto, colpo grosso a Leverano. Vinti oltre 124 mila euro

Il Salento si conferma una terra baciata dalla dea bendata. È finita infatti a Leverano, in provincia di Lecce, la vincita più alta del concorso del Gioco del Lotto di sabato scorso. Un anonimo e fortunatissimo appassionato dei 90 numeri è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 124.750 euro.

La vincita record è stata registrata presso la ricevitoria di via Carmiano.

Il giocatore ha centrato una straordinaria quaterna sulla ruota Nazionale, indovinando esattamente i numeri:17 – 51 – 56 – 71

La particolarità del colpo sta tutta nel rapporto tra la spesa e la resa: secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agimeg, la puntata è stata di soli 3 euro

L’ultimo concorso del Lotto ha confermato il trend positivo di montepremi distribuiti in tutta Italia. Solo nell’estrazione di sabato, il gioco ha distribuito premi per un totale di 4,4 milioni di euro.

Allargando lo sguardo dall’inizio dell’anno, i numeri diventano ancora più impressionanti: nel solo 2026, il Gioco del Lotto ha già distribuito vincite per un totale di 510,7 milioni di euro.