Un sogno che diventa realtà, a Miggiano si inaugura il nuovo campo sportivo in erba sintetica

Martedì 2 giugno, alle ore 17.00, Miggiano scriverà una nuova pagina della sua storia sportiva e sociale. In coincidenza con la Festa della Repubblica, la comunità miggianese si ritroverà per un taglio del nastro attesissimo: la grande inaugurazione del nuovo campo sportivo in erba sintetica di ultima generazione.
Non sarà una semplice cerimonia, ma una grande festa per tutti, arricchita dall’annuncio di grandi ospiti a sorpresa che renderanno il pomeriggio indimenticabile per grandi e piccini.
Il coronamento di una visione: sport, comunità e zero costi per i cittadini
Il nuovo impianto non è solo un’opera pubblica, ma il simbolo di un impegno mantenuto. Come sottolineato dal sindaco di Miggiano, Michele Sperti, questo traguardo è il frutto della determinazione dell’Amministrazione Comunale, che ha inserito la riqualificazione sportiva tra i punti cardine delle proprie linee programmatiche.
La vera vittoria per la cittadinanza? L’intera opera è stata realizzata senza gravare di un solo euro sulle tasche dei miggianesi, grazie alla capacità di intercettare e sfruttare una serie di finanziamenti strategici.
”Dopo tanti anni di attese, auspici e desideri, Miggiano può finalmente vantare un impianto sportivo di ultima generazione. Abbiamo voluto investire sullo sport come luogo di crescita, educazione, comunità e futuro.”, ha dichiarato il primo cittadino dell’importante centro salentino noto per la bellezza del suo centro storico e per la fiera campionaria che chiama a raccolta tante eccellenze produttive del territorio.
Il progetto ha trasformato radicalmente l’area, consegnando alla cittadinanza un polo sportivo all’avanguardia:
- Manto in erba sintetica di ultima generazione: per garantire massime prestazioni e sicurezza in ogni condizione meteo.
- Spogliatoi completamente riqualificati: moderni, funzionali e accoglienti.
- Area circostante rinnovata: un ambiente curato nei minimi dettagli per offrire comfort e servizi a tifosi e famiglie.
Generazioni di appassionati locali non avrebbero mai immaginato di vedere uno spazio così bello e moderno. Oggi, quel desiderio è una realtà tangibile.
Oltre all’importanza infrastrutturale, il nuovo campo porta con sé una scintilla di profonda nostalgia e rinnovata speranza. Dopo anni di assenza della storica squadra del Miggiano, l’inaugurazione riaccende ufficialmente la passione calcistica in paese.
Il Comune ha già annunciato che accompagnerà il percorso di costituzione di una nuova società sportiva. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: offrire spazi sani, sicuri e opportunità di crescita ai più piccoli e riportare entusiasmo, orgoglio e soddisfazioni ai più grandi, facendo tornare grande il calcio locale.