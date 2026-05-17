Un sogno che diventa realtà, a Miggiano si inaugura il nuovo campo sportivo in erba sintetica

Martedì 2 giugno, alle ore 17.00, Miggiano scriverà una nuova pagina della sua storia sportiva e sociale. In coincidenza con la Festa della Repubblica, la comunità miggianese si ritroverà per un taglio del nastro attesissimo: la grande inaugurazione del nuovo campo sportivo in erba sintetica di ultima generazione.

​Non sarà una semplice cerimonia, ma una grande festa per tutti, arricchita dall’annuncio di grandi ospiti a sorpresa che renderanno il pomeriggio indimenticabile per grandi e piccini.

Il coronamento di una visione: sport, comunità e zero costi per i cittadini

​Il nuovo impianto non è solo un’opera pubblica, ma il simbolo di un impegno mantenuto. Come sottolineato dal sindaco di Miggiano, Michele Sperti, questo traguardo è il frutto della determinazione dell’Amministrazione Comunale, che ha inserito la riqualificazione sportiva tra i punti cardine delle proprie linee programmatiche.

​La vera vittoria per la cittadinanza? L’intera opera è stata realizzata senza gravare di un solo euro sulle tasche dei miggianesi, grazie alla capacità di intercettare e sfruttare una serie di finanziamenti strategici.

​”Dopo tanti anni di attese, auspici e desideri, Miggiano può finalmente vantare un impianto sportivo di ultima generazione. Abbiamo voluto investire sullo sport come luogo di crescita, educazione, comunità e futuro.”, ha dichiarato il primo cittadino dell’importante centro salentino noto per la bellezza del suo centro storico e per la fiera campionaria che chiama a raccolta tante eccellenze produttive del territorio.

​Il progetto ha trasformato radicalmente l’area, consegnando alla cittadinanza un polo sportivo all’avanguardia:

​- Manto in erba sintetica di ultima generazione: per garantire massime prestazioni e sicurezza in ogni condizione meteo.

​- Spogliatoi completamente riqualificati: moderni, funzionali e accoglienti.

​- Area circostante rinnovata: un ambiente curato nei minimi dettagli per offrire comfort e servizi a tifosi e famiglie.

Generazioni di appassionati locali non avrebbero mai immaginato di vedere uno spazio così bello e moderno. Oggi, quel desiderio è una realtà tangibile.

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​Oltre all’importanza infrastrutturale, il nuovo campo porta con sé una scintilla di profonda nostalgia e rinnovata speranza. Dopo anni di assenza della storica squadra del Miggiano, l’inaugurazione riaccende ufficialmente la passione calcistica in paese.

​Il Comune ha già annunciato che accompagnerà il percorso di costituzione di una nuova società sportiva. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: offrire spazi sani, sicuri e opportunità di crescita ai più piccoli e riportare entusiasmo, orgoglio e soddisfazioni ai più grandi, facendo tornare grande il calcio locale.