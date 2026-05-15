Buon compleanno Nonna Vincenza, tagliato il traguardo dei 100 anni

Un traguardo straordinario che profuma di storia, amore e resilienza. La comunità di prepuzi si stringe intorno a Vincenza Longo, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita, spegnendo 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’intera cittadinanza. Nata il 14 maggio del 1926, “Nonna Vincenza” rappresenta un patrimonio di memoria storica e saggezz.

Per celebrare questo giorno così speciale, le massime autorità cittadine hanno voluto portare personalmente gli auguri di tutta la cittadinanza. A festeggiare con lei erano presenti il Sindaco, Giuseppe Taurino, la Presidente del Consiglio Comunale, Annamaria Capodieci, e il Consigliere Comunale, Giovanni Chirizzi, che hanno omaggiato la centenaria a nome dell’Amministrazione.

“Festeggiare i 100 anni di una nostra concittadina è sempre un momento di grande emozione e orgoglio per tutta la comunità”, è il fulcro del messaggio condiviso dalle istituzioni presenti.

Ciò che rende questo compleanno ancora più eccezionale, quasi da record, è la presenza al suo fianco del compagno di una vita intera, il marito Salvatore Murrone. I due, sposi e complici da oltre sette decenni, formano una delle coppie più longeve d’Italia. Anche Salvatore è vicinissimo a un traguardo incredibile, il prossimo 18 giugno compirà infatti 105 anni.