Tiroide, il Salento tra le aree con più casi d’Italia: stanchezza cronica e cambi di peso non sempre sono stress. Quando fare un controllo

La Società Italiana di Endocrinologia ha aggiornato le proprie stime sulla prevalenza delle patologie tiroidee in Italia, e il quadro che emerge è di proporzioni molto più ampie di quanto la percezione comune suggerisca. Circa il 40% delle donne adulte e il 10% degli uomini presentano almeno un’alterazione della funzione o della struttura della ghiandola tiroide, che si tratti di ipotiroidismo subclinico, ipertiroidismo, tiroidite autoimmune di Hashimoto o noduli tiroidei. La grande maggioranza di queste persone non ha ancora ricevuto una diagnosi: i sintomi, spesso aspecifici, vengono attribuiti allo stress, all’età o a uno stile di vita frenetico, mentre la causa reale rimane silenziosamente attiva. Nel Salento e in tutta la Puglia, dove storicamente i livelli di iodio nei terreni e nelle acque sono inferiori rispetto alla media nazionale, la prevalenza delle patologie tiroidee è tradizionalmente più alta che in altre aree del Paese, un dato che i reparti di endocrinologia degli ospedali leccesi conoscono bene.

I dati della Società Italiana di Endocrinologia: quasi il 40% delle donne italiane ha un problema alla tiroide, spesso senza saperlo

La primavera è uno dei periodi in cui i sintomi tiroidei tendono a farsi più evidenti, o quanto meno più difficili da ignorare. Con il ritorno di un ritmo di vita più attivo dopo i mesi invernali, chi soffre di ipotiroidismo non diagnosticato si trova a fare i conti con una stanchezza che non migliora con il riposo, una difficoltà nel dimagrire nonostante gli sforzi, una lentezza cognitiva che ostacola la concentrazione. Chi ha invece la tiroide iperattiva può avvertire un’agitazione interna difficile da spiegare, palpitazioni, sudorazione eccessiva e un dimagrimento involontario che crea preoccupazione. In entrambi i casi, la risposta non è aspettare: è un semplice prelievo del sangue e, se necessario, una visita endocrinologica.

Ipotiroidismo e ipertiroidismo: due facce opposte di una ghiandola fuori controllo

La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla situata alla base del collo, ma il suo impatto sull’organismo è tutt’altro che marginale. Gli ormoni tiroidei, T3 e T4, regolano il metabolismo basale, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, il tono dell’umore, la fertilità, la salute ossea e persino la funzione cognitiva. Quando la ghiandola produce troppo poco ormone, si parla di ipotiroidismo, una condizione che rallenta progressivamente tutte le funzioni dell’organismo. I sintomi classici includono stanchezza persistente, sensazione di freddo anche d’estate, aumento di peso inspiegabile, stipsi, pelle secca, capelli fragili e un senso di nebbia mentale che molti pazienti descrivono come la difficoltà a trovare le parole o a mantenere la concentrazione. Nelle donne, l’ipotiroidismo può alterare il ciclo mestruale e ridurre la fertilità.

All’opposto si trova l’ipertiroidismo, in cui la ghiandola produce una quantità eccessiva di ormoni accelerando tutte le funzioni corporee. Il quadro clinico è speculare: nervosismo, irritabilità, insonnia, palpitazioni, tremore alle mani, sudorazione abbondante e dimagrimento nonostante un appetito conservato o aumentato. La causa più frequente di ipertiroidismo in Italia è il morbo di Graves, una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario produce anticorpi che stimolano la tiroide a produrre ormoni in eccesso. Sia l’ipo che l’ipertiroidismo rispondono bene alla terapia, ma richiedono una diagnosi precisa per essere correttamente gestiti, perché il trattamento nelle due condizioni è opposto e una terapia sbagliata può aggravare la situazione.

La tiroidite di Hashimoto: la malattia autoimmune più diffusa che ancora troppi ignorano

Tra tutte le patologie tiroidee, la tiroidite di Hashimoto merita una menzione a parte per la sua diffusione e per quanto spesso venga sottovalutata o diagnosticata in ritardo. Si tratta di una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca progressivamente il tessuto tiroideo, determinando nel tempo una riduzione della capacità funzionale della ghiandola. È la causa più comune di ipotiroidismo nei paesi industrializzati e colpisce prevalentemente le donne, con un rapporto di circa dieci a uno rispetto agli uomini. La diagnosi si basa sul dosaggio degli anticorpi anti-tiroide nel sangue (anti-TPO e anti-tireoglobulina) e sull’ecografia tiroidea, esami accessibili e poco costosi che tuttavia molte persone non eseguono mai perché non sanno di averne bisogno. Per chi vuole verificare la propria situazione senza attendere lunghe liste di attesa, oggi è possibile prenotare visite mediche online nella tua città attraverso piattaforme come Elty, che aggregano endocrinologi e internisti disponibili in provincia di Lecce e in tutta la Puglia, con la possibilità di confrontare profili, specializzazioni e disponibilità orarie e di fissare l’appuntamento direttamente online in pochi clic.

La gestione della tiroidite di Hashimoto richiede un follow-up regolare nel tempo, perché la progressione della malattia è variabile e imprevedibile: alcune persone rimangono compensate per decenni, altre sviluppano un ipotiroidismo manifesto che richiede terapia sostitutiva con levotiroxina. In entrambi i casi, avere un endocrinologo di riferimento che monitora gli esami periodicamente e aggiusta la terapia quando necessario è fondamentale per mantenere una buona qualità della vita e prevenire le complicanze a lungo termine, tra cui l’accelerazione dell’aterosclerosi e l’aumento del rischio cardiovascolare associati all’ipotiroidismo cronico non trattato.

Noduli tiroidei: quando sono innocui e quando richiedono attenzione

Un’altra condizione molto diffusa, e spesso scoperta per caso durante un’ecografia del collo eseguita per altri motivi, è la presenza di noduli tiroidei. Si stima che oltre il 50% della popolazione adulta presenti almeno un nodulo tiroideo rilevabile con l’ecografia, una percentuale che sale con l’avanzare dell’età. La notizia rassicurante è che la stragrande maggioranza di questi noduli è benigna e non richiede alcun trattamento, soltanto un monitoraggio periodico per verificare che non crescano nel tempo. La notizia che richiede attenzione è che una piccola percentuale, stimata tra il 5 e il 10% dei noduli, può essere maligna, e che l’unico modo per distinguere un nodulo benigno da uno potenzialmente maligno è attraverso una valutazione ecografica specialistica e, in alcuni casi, un’agoaspirato con esame citologico.

Il carcinoma tiroideo, pur essendo una neoplasia relativamente rara in termini assoluti, è in costante aumento a livello globale, un trend che gli esperti attribuiscono in parte a una maggiore capacità diagnostica e in parte a fattori ancora non completamente chiariti. In Italia vengono diagnosticati ogni anno circa 14.000 nuovi casi, con una prevalenza nelle donne di quasi tre a uno rispetto agli uomini. La buona notizia è che la maggior parte dei tumori della tiroide, se diagnosticati in fase iniziale, ha una prognosi eccellente: i tassi di sopravvivenza a dieci anni superano il 95% per le forme differenziate, che rappresentano la grande maggioranza dei casi. Ancora una volta, la diagnosi precoce non è un dettaglio: è il fattore determinante.

Iodio, alimentazione e stile di vita: il ruolo della dieta nella salute tiroidea nel contesto salentino

La carenza di iodio è storicamente riconosciuta come il principale fattore ambientale alla base delle patologie tiroidee nelle popolazioni europee. In Italia, le aree costiere e mediterranee come il Salento beneficiano di una maggiore disponibilità di iodio attraverso il consumo di pesce, frutti di mare e alghe, ma la progressiva standardizzazione delle diete verso modelli più continentali ha ridotto questo vantaggio naturale. L’introduzione del sale iodato nelle cucine italiane, raccomandata dalle autorità sanitarie dagli anni Novanta, ha contribuito a ridurre la prevalenza del gozzo endemico, ma non è sufficiente da sola a coprire il fabbisogno di iodio di tutta la popolazione, specialmente in gravidanza, quando la richiesta aumenta significativamente.

La dieta salentina tradizionale, ricca di pesce azzurro, cozze, ricci e altri frutti di mare, offre naturalmente buone fonti di iodio biodisponibile. Ma accanto all’apporto di iodio, la salute tiroidea dipende anche da altri micronutrienti: il selenio, di cui sono ricchi noci del Brasile, tonno e uova, è essenziale per la conversione degli ormoni tiroidei nella loro forma attiva; lo zinco, presente in carni magre e legumi, supporta la produzione ormonale; e il ferro, la cui carenza è associata a una ridotta funzione tiroidea specialmente nelle donne in età fertile. Un’alimentazione varia e bilanciata, ispirata alla tradizione mediterranea che nel Salento è ancora profondamente radicata, rappresenta la base più solida per mantenere la tiroide in salute.

Quando prenotare una visita endocrinologica: i campanelli d’allarme da non ignorare

Esistono situazioni in cui l’indicazione a effettuare un controllo tiroideo è chiara e non dovrebbe essere rimandata. Chi percepisce un rigonfiamento alla base del collo, chi avverte difficoltà alla deglutizione o una sensazione di pressione alla gola, chi ha una storia familiare di patologie tiroidee o autoimmuni, chi ha subito radioterapia al collo in passato o chi vive in una zona a carenza iodica dovrebbe sottoporsi a una valutazione endocrinologica anche in assenza di sintomi evidenti. Lo stesso vale per le donne che stanno pianificando una gravidanza: la funzione tiroidea ottimale è essenziale per il corretto sviluppo neurologico del feto, e un ipotiroidismo anche subclinico non trattato in gravidanza aumenta il rischio di complicanze ostetriche e di ritardo nello sviluppo cognitivo del bambino.

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