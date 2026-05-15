Torre Lapillo, un’area fronte mare per ricordare Emanuele Montanaro

È stata inaugurata a Torre Lapillo, proprio nei pressi della storica torre costiera, l’area commemorativa dedicata alla memoria di Emanuele Montanaro, il giovane universitario di 23 anni originario di Novoli tragicamente scomparso in un incidente stradale la sera dell’8 agosto 2024 sulla tangenziale ovest di Lecce, all’altezza dello svincolo per Lequile.

La scelta della location non è stata casuale. In questo suggestivo spazio affacciato sul mare, proprio sotto la Torre saracena, sono state posizionate due panchine e un tavolino commemorativi. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla madre Antonella Ruggio e da tutta la famiglia per ricordare Emanuele in quello che era il suo luogo del cuore, un posto che il ragazzo amava profondamente e dove trascorreva molto tempo in contemplazione e in piena libertà.

La cerimonia di inaugurazione è stata un momento di profonda commozione e grande partecipazione. Per stringersi attorno al dolore e al ricordo della famiglia, erano presenti la mamma Antonella e il papà Ivan i familiari e l’amico e compaesano Francesco; il sindaco di Novoli e il subcommissario del Comune di Porto Cesareo e numerosi amici, concittadini e semplici cittadini giunti per condividere questo istante di raccoglimento.

Emanuele stava rientrando a casa in sella alla sua Yamaha R6 dopo aver trascorso una serata spensierata con gli amici, quando si verificò il drammatico incidente stradale che strappò la sua giovane vita e che colpì dritto al cuore l’intera comunità salentina.