Sicurezza stradale e innovazione, a Nardò il corso avanzato per la Polizia Giudiziaria

La precisione nel rilievo di un incidente stradale non è più solo una questione di misurazioni manuali, ma una vera e propria operazione scientifica ad alta precisione. Con questo obiettivo nasce il “Corso avanzato in materia di infortunistica stradale e rilievi tecnici di Polizia Giudiziaria”, una giornata formativa d’eccellenza che si terrà martedì 26 maggio presso il Teatro Comunale di Nardò.

L’evento, patrocinato dal Comune di Nardò, punta i riflettori su un tema cruciale: “Il rilievo del sinistro stradale: il contributo dell’innovazione tecnologica al servizio degli operatori di primo intervento”. L’iniziativa risponde alla necessità stringente di aggiornare costantemente le competenze della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, figure chiave nella gestione quotidiana delle emergenze su strada.

In un contesto giuridico e operativo sempre più esigente, la tecnologia si conferma un alleato imprescindibile per garantire la verità dei fatti e la solidità delle prove nelle successive fasi processuali. Il programma della giornata si articolerà attorno a tre macro-temi: evoluzione normativa, approfondimenti mirati sulle procedure di Polizia Giudiziaria nell’ambito dell’infortunistica stradale; digitalizzazione del dato, come trasformare le evidenze raccolte sul campo in prove documentali inoppugnabili ed efficienza e sicurezza, strategie per ridurre i tempi di intervento, garantendo la fluidità del traffico senza intaccare la qualità e l’accuratezza dei rilievi.

“Il rilievo del sinistro stradale non è più solo una procedura burocratica, ma un’operazione scientifica ad alta precisione” – ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Nardò, Cosimo Tarantino – “Mettere l’innovazione tecnologica al servizio degli operatori di primo intervento significa garantire maggiore sicurezza per i cittadini e una giustizia più rapida ed efficace”.

Un plauso all’iniziativa arriva anche da Gabriele Mangione, consigliere delegato alla Polizia Locale: “La nostra Polizia Locale si fa interprete, con merito, dell’esigenza di mettere le nuove tecnologie al servizio delle forze dell’ordine. Il corso è una preziosa opportunità per chi lavora su questo terreno e un’occasione per garantire un primo intervento più efficace e giusto”.

La giornata formativa si aprirà alle ore 8:30 con l’accreditamento dei partecipanti, seguito alle ore 9:00 dai saluti delle autorità. Dopo una prima sessione teorica (ore 9:15), il pomeriggio sarà dedicato alla fase pratica (ore 14:30), il vero cuore operativo del corso.

Sul campo verrà orchestrata la simulazione di un incidente stradale complesso con esito mortale. Gli operatori potranno assistere e confrontare due diverse metodologie di lavoro: il rilievo tradizionale di Polizia Giudiziaria e il rilievo digitale con TopCrash, lo strumento d’avanguardia per la digitalizzazione dei sinistri sviluppato da Divitech Spa.

Questo confronto diretto permetterà di valutare sul vivo i vantaggi in termini di velocità, accuratezza e sicurezza degli operatori, con un focus specifico sull’acquisizione degli elementi probatori sulla “scena del crimine stradale”.

Il tavolo dei relatori vanta profili di altissimo livello nel panorama della sicurezza e dell’investigazione stradale: Franco Morizio, Comandante di Polizia Locale a r. e docente ASAPS – AICIS – HALLEY – IPTS e Cosimo Tarantino, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale di Nardò.

Il ruolo di moderatore sarà affidato a Donato Zacheo, Dirigente Superiore e Comandante del Corpo della Polizia Locale di Lecce.

La partecipazione all’evento è gratuita. Al termine delle attività, dopo il consueto question time, i partecipanti sosterranno un test di valutazione finale per il rilascio dell’attestato di partecipazione con profitto. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17:30.