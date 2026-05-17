Oltre le barriere della lingua, Maria Qasim Benvenuto e la svolta della formazione inclusiva nel Salento

​Il tessuto sociale ed economico salentino sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda, legata a doppio filo al concetto di integrazione. In questo panorama, l’accesso ai percorsi formativi rappresenta la chiave di volta per consentire alle donne migranti di uscire dall’isolamento ed entrare a pieno titolo nel mercato del lavoro locale. Tuttavia, l’offerta formativa formale si scontra spesso con ostacoli apparentemente insormontabili: barriere linguistiche, timori culturali e dinamiche di rinuncia preventiva.

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​È proprio in questo delicato scenario che si sta ritagliando un importante spazio la figura della dottoressa Maria Qasim Benvenuto. Arrivata in Italia quasi 10 anni fa, questa professionista di origine straniera, ma leccese a tutti gli effetti, unisce una solida competenza accademica a una profonda esperienza sul campo. Il suo eccezionale percorso intellettuale vanta ben tre lauree: una in Matematica, una in Scienze dell’Educazione e una terza in Scienze conseguita nel suo paese d’origine, il Pakistan.

​Oltre al suo prestigioso bagaglio formativo multi-disciplinare, Maria è una Mediatrice Culturale ufficialmente iscritta all’albo della Regione Puglia. Da anni attivamente impegnata nel sociale, sta diventando un punto di riferimento insostituibile per molti enti di formazione della provincia di Lecce, incarnando un connubio raro di eccellenza scientifico-umanistica, pragmatismo didattico e una straordinaria sensibilità interculturale.

​Importante la sua capacità di agganciare e coinvolgere quella fascia di popolazione femminile migrante che, altrimenti, rimarrebbe sistematicamente esclusa da ogni percorso educativo e professionale.

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​Per molte donne straniere residenti nel territorio salentino, l’iscrizione a un corso di formazione non è una semplice pratica burocratica o organizzativa. Gli ostacoli reali albergano in profondità. Si tratta del timore radicato di non comprendere appieno la lingua tecnica delle lezioni, della paura del giudizio, del senso di inadeguatezza rispetto a contesti educativi tradizionali e rigidi.

Questa condizione genera una complessa dinamica a due velocità: da un lato vi sono donne che scelgono di partecipare pur tra mille difficoltà e frustrazioni; dall’altro, una fitta percentuale sceglie di non avvicinarsi affatto. Questa “rinuncia preventiva” non è sinonimo di disinteresse, bensì il risultato di insicurezze e traumi culturali pregressi. È la rinuncia di chi si sente già escluso in partenza, impossibilitato a superare i limiti percepiti.

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​Il lavoro sul campo di Maria Qasim Benvenuto scardina precisamente questo meccanismo di isolamento. Potendo condividere lo stesso idioma di molte discenti, e possedendo una profonda conoscenza dei codici culturali, religiosi e relazionali di provenienza, la docente riesce ad azzerare le distanze e ad abbattere quei muri invisibili.

​In aula, la sua figura smette di essere puramente accademica e si trasforma in un porto sicuro, un presidio di fiducia istituzionale e umana. Maria non si limita a insegnare o a tradurre nozioni: traduce emozioni, decodifica le paure, accoglie le aspettative. Sotto la sua guida, la formazione perde quell’aura di inaccessibilità che prima scoraggiava le corsiste; le donne che già partecipano riescono finalmente a comprendere appieno, seguire e completare i percorsi con successo.

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​Nelle comunità migranti del Salento, la fiducia è un bene prezioso che si propaga attraverso reti informali. Moltissime donne che inizialmente non avrebbero mai contemplato l’ipotesi di frequentare un’aula scolastica scelgono di iscriversi sapendo della presenza della prof.ssa Qasim Benvenuto, vincendo le proprie insicurezze grazie a un passaparola basato sulla stima e sull’affidabilità.

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​Questo straordinario impatto sociale merita di essere raccontato perché la sua esperienza dimostra in modo inequivocabile che la mediazione linguistica e culturale non è un elemento accessorio o formale, ma il pilastro portante di qualsiasi politica attiva del lavoro che voglia dirsi davvero inclusiva. Frequentare un corso con successo significa, per queste donne, compiere il primo passo concreto verso l’emancipazione: conquistare competenze spendibili, acquisire autonomia economica, conoscere i propri diritti e migliorare la propria posizione all’interno del tessuto sociale.

​In un Salento che guarda al futuro e che scopre nell’integrazione una risorsa vitale per lo sviluppo economico e civile, l’esempio di Maria Qasim Benvenuto illumina la strada: la formazione inclusiva non è solo un dovere etico, ma un’opera collettiva di architettura sociale in grado di trasformare la rinuncia in opportunità.