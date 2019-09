Dall’ombrellone all’ombrello, in Salento il passo è breve. Attese piogge e temporali

Ancora due giorni di caldo e poi il (mal)tempo metterà in pausa l’estate. Sempre che non si tratti di uno stop definitivo, di un ‘arrivederci alla prossima stagione’. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, infatti, l’anticiclone subtropicale che ha regalato temperature tipiche di luglio e agosto ha le ore contate. 48 per la precisione. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 18 settembre, quando l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa rimescolerà le carte in tavola.

Attesi temporali, anche violenti e un crollo dell’asticella della colonnina di mercurio che, in questi giorni, aveva segnato valori superiori ai 30 gradi, soprattutto al Centrosud, dove le massime hanno raggiunto con tranquillità i 32°.

Non dimenticate gli ombrelli, quindi, per non farsi trovare impreparati dai rovesci che colpiranno prima le regioni del Nord, poi quelle del Centro. Un giorno in più di mare al Sud, dove gli acquazzoni sono attesi per giovedì, 19 settembre. Maltempo annunciato che, come avverte l’esperto di 3bmeteo.com, potrebbe prendere anche una piega violenta. «Non sono esclusi – si legge – fenomeni localmente intensi anche a carattere di nubifragio o con grandine».

L’instabilità sarà accompagnata, ribadisce Ferrara, da un calo delle temperature, fino a 8/10°C in meno rispetto ai valori attuali. Stop al caldo anomalo di questi giorni, quindi, anche grazie alla presenza di venti di Tramontana o di Maestrale.

Quanto durerà il maltempo?

Per fortuna, si tratterà soltanto di una breve parentesi. Gli ultimi scampoli di maltempo rovineranno il venerdì solo al sud, Salento compreso, mentre l’alta pressione prepara la sua rimonta che potrebbe regalare un altro weekend che di autunno ha poco o nulla.