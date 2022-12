L’anticiclone ‘scalda’ la notte di San Silvestro, l’inverno arriverà con il nuovo anno

Archiviato il Natale, trascorso rigorosamente in famiglia, si pensa già a Capodanno. Chi non avesse già organizzato la notte di San Silvestro nei minimi dettagli, tra cenoni luculliani e feste in piazza, deve sbrigarsi perché il tempo stringe. Che si decida di partire o di restare a casa, di giocare a tombola davanti al camino o di partecipare ad uno dei tantissimi eventi organizzati per salutare il 2022, è inevitabile dare uno sguardo al meteo, anche solo per decidere come vestirsi o se sia il caso di portare l’ombrello.

Secondo le previsioni, il 31 dicembre non dovrebbe riservare particolari ‘sorprese’ dal punto di vista meteorologico. Il sole e le temperature miti chiuderanno in bellezza l’anno. Tutto merito, inutile dirlo, dell’anticiclone, protagonista assoluto delle feste, che soffierà sull’asticella della colonnina di mercurio che segnerà valori quasi primaverili. Al centro-sud, infatti, le temperature sfioreranno i 20 gradi, valori ‘insoliti’ per il periodo.

Ma quando arriverà il freddo, quello vero?

Nei primi giorni di gennaio, la situazione dovrebbe cambiare. Anche se è ancora troppo presto per sapere che tempo farà, secondo i meteorologi è probabile che le correnti di aria fredda provocheranno un deciso abbassamento delle temperature in quasi tutto il Paese. A quel punto, tutti quelli che, colonnina di mercurio alla mano, si sono illusi che questo sarebbe stato un non-inverno dovranno purtroppo ricredersi.

In attesa di aggiornamenti, fino all’Epifania non dovrebbero esserci colpi di scena.