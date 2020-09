Il maltempo ha rovinato il fine settimana, ma il ‘caldo’ sta per tornare!

I metereologi lo avevano detto: il maltempo avrebbe “rovinato” il fine settimana chiudendo non in bellezza un caldo settembre. L’anticiclone di origine africana ha “prolungato” l’estate con temperature simili a quelle di luglio e agosto fino a quando, neanche a dirlo, è scattato l’autunno che si è imposto con tutta la sua forza. Molte regioni italiane hanno dovuto fare i conti con piogge e temporali, Puglia compresa anche se con meno intensità rispetto ad altre zone. Non solo, il brutto tempo è stato accompagnato dal crollo della colonnina di mercurio, anche di 10 gradi in meno e da forti raffiche di vento. Un passaggio drastico dall’estate all’autunno che ha dato ragione a chi sostiene “che non esistono più le mezze stagioni”.

Nonostante le previsioni avessero ampiamente annunciato il peggioramento delle condizioni climatiche, non tutti sono pronti a dire addio al caldo che mai come quest’anno ha accompagnato gli italiani e non in vacanza. Tranquilli! C’è ancora tempo per il cambio di armadio e per mettere da parte gli indumenti ‘leggeri’. Secondo i meteorologi, infatti, da martedì l’alta pressione guadagnerà terreno, regalando al Belpaese un tempo più stabile e un clima più “piacevole”. Soprattutto al Sud, dove le temperature toccheranno in molte città i 25 gradi. L’asticella della colonnina di mercurio, aiutata dalle torride correnti di matrice nordafricana, tornerà a salire fermandosi, senza difficoltà, su valori ben al di sopra della media del periodo. Il Nord, invece, dovrà fare i conti con altre perturbazioni e peggioramenti.

Chi causa vento fresco di tramontana aveva rinunciato ad andare al mare potrebbe tornare a fare il bagno nel prossimo fine settimana. Colpi di scena del meteo permettendo.