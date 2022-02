Salento in Svizzera, mani in pasta con Nonna Tetta per le Chiacchiere di Carnevale

È tempo di carnevale e di dolci tipici salentini, anche per chi è lontano dalla propria terra natale. Arriva dal gruppo facebook “Salento in Svizzera” la video ricetta delle Chiacchiere di Carnevale con una protagonista indiscussa, Nonna Tetta. Mani in pasta e si comincia all’insegna della tradizione ma anche di tanta allegria. Insieme a lei anche Biancarosa Urso che ha iniziato a esportare cultura salentina all’estero gestendo il gruppo facebook e con un video dedicato ad altri dolci tipici del Salento: le Carteddhate e i Purceddhuzzi.

Tra tante risate e racconti, in pieno periodo di Carnevale, i salentini all’estero festeggiano così dalla Svizzera, creando aria di casa. Friggendo e mangiando, si mangiano tante Chiacchiere a volontà!

È un carnevale un po’ diverso, ovviamente. Sono tempi molto difficili e non si riesce a non pensare a ciò che sta succedendo dall’altra parte d’Europa. Ma in questi momenti così bui, Nonna Tetta cerca di colorare le nostre giornate e di strappare un sorriso per questo nuovo carnevale.

Su ordinazione, inoltre, è possibile chiedere a Biancarosa e Nonna Tetta di preparare pasticciotti e tanti altri dolci salentini!