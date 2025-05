Nel “Vito Fazzi”, avviata l’attività di Chirurgia Vascolare

La Chirurgia Vascolare del Vito Fazzi di Lecce – diretta dal Prof. Enrico Maria Marone – ha avviato la sua attività chirurgica.

L’attività è stata illustrata nel corso dell’audizione nella Commissione Sanità in Consiglio regionale.

Uno step di rilievo per il Vito Fazzi e per l’offerta sanitaria salentina che si arricchisce di una branca della medicina che si occupa della diagnosi e del trattamento delle malattie che colpiscono i vasi sanguigni, ovvero arterie e vene, ad esclusione di quelli del cuore e del cervello (che sono gestiti rispettivamente dalla cardiochirurgia e dalla neurochirurgia). Gli interventi in chirurgia vascolare puntano a ripristinare una corretta circolazione del sangue in caso di ostruzioni, dilatazioni anomale o malformazioni dei vasi. Le finalità principali sono:

Prevenire complicanze gravi, come emorragia, ictus, embolie o amputazioni.

Migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie vascolari croniche.

Curare malattie vascolari mediante tecniche chirurgiche tradizionali o mini-invasive.

L’Equipe diretta dal Prof Marone – che opererà presto a pieno regime nel terzo piano del DEA – interverrà in vari contesti, tra cui:

Aneurismi: dilatazioni anomale delle arterie, come l’aneurisma dell’aorta addominale, dell’aorta toracica, dell’aorta toraco – addominale, dei vasi viscerali o delle arterie degli arti inferiori e superiori. Questa condizione può essere pericolosa se non trattata, poiché l’aneurisma può rompersi, causando emorragie interne gravi.

Dissezioni aortiche acute o croniche: una lacerazione di una parte della parete del vaso che comporta lo scollamento degli strati all’interno dello stesso con conseguente rottura dell’aorta od occlusione dei rami che nascono da essa.

Arteriopatie periferiche: restringimenti o occlusioni delle arterie, spesso agli arti inferiori, che possono causare dolori, ulcere o, nei casi gravi, necrosi.

Malattia cerebrovascolare: restringimenti delle arterie del collo che possono causare ictus, invalidanti o letali.

Traumi vascolari: la lesione traumatica dei vasi che può causare emorragie, anche letali, o ischemia e trombosi.

Insufficienza venosa cronica: patologie delle vene, come le varici (vene varicose), che possono causare gonfiore, dolore e complicazioni cutanee agli arti inferiori.

Trombosi ed embolie: formazione di coaguli nei vasi sanguigni che possono bloccare la circolazione e mettere a rischio la vita.

Accessi vascolari: creazione di accessi artero-venosi per dialisi nei pazienti con insufficienza renale.

Ulcere vascolari: lesioni cutanee dolorose dovute all’ischemia (ulcere arteriose) o alla stasi venosa (ulcere venose) che necessitano di medicazioni avanzate.

Diagnostica vascolare non invasiva: la diagnosi delle malattie delle arterie e delle vene mediante l’impiego degli ultrasuoni (ecocolorDoppler).

Verranno impiegate sia tecniche tradizionali a cielo aperto sia tecniche endovascolari. L’intervento endovascolare è una tecnica minimamente invasiva che utilizza cateteri inseriti attraverso piccole incisioni per trattare le malattie vascolari. Questa procedura è spesso utilizzata per trattare aneurismi o stenosi (restringimenti) ed occlusioni delle arterie.

A supporto dell’attività di Chirurgia Vascolare il Vito Fazzi è dotato delle più avanzate tecnologie in ambito diagnostico e terapeutico.