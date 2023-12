‘Chiudere la porta al pregiudizio per rinascere’, a Maria De Giovanni gli applausi del Parlamento Europeo

Discutere nel Parlamento Europeo di disabilità e accessibilità è necessario per diffondere nel Vecchio Continente i valori veri per una sostenibilità sociale che diventi patrimonio comune. Per questo nei giorni scorsi Maria De Giovanni, Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, è volata a Bruxelles, in occasione della settimana dedicata ai diritti delle persone con disabilità, per presentare il libro autobiografico “Sulle orme della sclerosi multipla. La rinascita“.

Ad accogliere la Presidente dell’Associazione “Sunrise onlus – Il mare di tutti” l’europarlamentare Chiara Gemma del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei ed esponente del partito della Premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

“Maria De Giovanni – ha detto Chiara Gemma – è una mia conterranea salentina con sclerosi multipla che si è distinta per il suo lavoro nel sociale ricevendo più di 80 riconoscimenti e che presentando al Parlamento Europeo il suo ultimo libro autobiografico e narrandoci della sua rinascita, accende i riflettori su un tema importante come quello dell’inclusione. L’incontro è stato un’occasione per dare voce alle disabilità invisibili, che troppo spesso vengono trascurate o sottovalutate”.

A dialogare con l’autrice il giornalista Leonardo Panetta.

“Il coraggio di non mollare mai è il primo

ingrediente per vivere la vita – ha affermato

Maria De Giovanni -. Essere stata invitata nella Casa degli Europei è per me un grande traguardo, poiché credo che la condivisione di tematiche come la sclerosi multipla mi consentirà di dare la voce a chi non l’ha. Le malattie possono essere una opportunità, quella

di dare un senso alla propria vita mettendosi a disposizione degli altri. Solo sbattendo la porta al pregiudizio e alla discriminazione una patologia diventa una rinascita”.