Lavori di rifacimento su un immobile, a Nardò chiusa Via Anime

A causa dei lavori di rifacimento della facciata di un immobile, un tratto di via Anime sarà chiuso al traffico sino al 5 aprile.

Lo ha stabilito l’ordinanza n. 169 del 15 marzo, firmata dal dirigente dell’area funzionale n. 3 Cosimo Tarantino. È stato inaugurato, un cantiere, con relative impalcature metalliche, che non permetterà la normale circolazione veicolare su questa via nel cuore del centro storico.

Le zone chiuse al traffico

Il provvedimento, nel dettaglio, stabilisce il divieto di circolazione e il divieto di sosta e fermata su via Anime a partire dall’intersezione con piazza mons. Spinelli (ex piazzetta Calvario) sino all’intersezione con via Campanile/via De Michele.

I percorsi alternativi

Il provvedimento, fissa, inoltre, un percorso veicolare alternativo con doppio senso di circolazione su un tratto di corso Garibaldi (a partire dall’intersezione con via Seminario) piazza Pio XI e piazza mons. Spinelli e uno, sempre con doppio senso di circolazione, su un tratto di via Fratelli Gabellone (dall’intersezione con via Anime sino all’intersezione con via Fanti), con l’obiettivo di garantire l’accesso dei residenti alle proprie abitazioni. L’ordinanza, come detto, resterà in vigore sino al 5 aprile.