‘Il cinghiale che vagava sulla Lecce – Monteroni è stato abbattuto, altro che accudito’. Gli animalisti sul piede di guerra

‘Il cinghiale che stamattina è stato trovato sulla Lecce – Monteroni all’altezza dell’ex carcere minorile è stato abbattuto. Non corrisponde al vero che è stato accudito dagli organi preposti. È stato ucciso senza alcun accertamento riguardo alla presenza o meno di malattie pericolose per l’uomo. Chiederemo contezza al Prefetto di Lecce’.

La notizia aveva simpaticamente fatto il giro delle redazioni in mattinata. Un piccolo cinghiale, scappato da chissà dove, vagava smarrito sulla Lecce – Monteroni in direzione Arnesano. Molti automobilisti si sono fermati, lo hanno accudito, gli hanno dato da bere e da mangiare ed hanno avvertito gli organi competenti che, poco dopo, sono giunti sul posto e lo hanno bloccato. Ma secondo gli animalisti la versione dell’animale accompagnato in qualche struttura ad hoc non sarebbe esatta.

Sono sul piede di guerra, infatti, le associazioni animaliste che nel pomeriggio hanno contattato la redazione di Leccenews24.it per raccontare una versione diversa sul destino dell’animale. Il cinghiale, a loro dire, sarebbe stato abbattuto. E per questo gli animalisti accorsi sul posto non si rassegnano e chiedono giustizia.

Una cosa è certa: di questa storia continueremo a sentirne parlare.