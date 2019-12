Un Natale tra magia e acrobazie, per grandi e piccini arriva il circo a Lecce

Tanti spettacoli, fatti di luci e giochi di prestigio, atleti fuori dal comune e numeri con gli animali che tanto piacciono ai bambini. Ha affascinato generazioni e generazioni di spettatori, mantenendo sempre lo stesso effetto su chi guarda. Il circo propone sicuramente alcuni tra gli spettacoli più seguiti e apprezzati dal pubblico, e proprio nel periodo delle feste natalizie, quando si passa più tempo con la famiglia, non poteva mancare anche in Salento.

Dal 21 dicembre al 12 gennaio, infatti, per tutti gli amanti di giochi di prestigio, equilibrismo e tante luci colorate, sarà il Circo Amedeo Orfei a proporre un super show degno di questo di nome. Ad ospitare gli spettacoli del circo sarà Lecce-Cavallino (presso il centro commerciale ipermercato Conad). Ogni giorno, alle ore 17:00 e alle ore 19:30, sono previsti spettacoli che non deluderanno: comicità, numeri aerei, antipodismo, giocoleria ed animali in pista insieme ai loro addestratori, pronti a stupire ed emozionare il pubblico.

Tante, dunque, le attrazioni in pista per gli spettatori. Aperto il sipario, il pubblico troverà in pista l’alta cavalleria di Ivan Orfei e la mini cavalleria di Lino Orfei, il tutto accompagnato dall’allegria e le note al sax del clown Maionese. Si prosegue con l’arte dell’antipodismo di Hilary Gattolin e il giocoliere Denny Gattolin ed ancora equilibrista al rullo Maycol Orfei, al cavo d’acciaio Ivan Orfei. Non mancheranno di certo le acrobazie aree ad alta emozione, tra mille evoluzioni a mezzaria, ed i numeri con gli animali. Dall’elefantessa Dumbo alle maestose tigri passando per dromedari, zebre, lama e caprette.

Uno spettacolo da non perdere intrinseco di magia e divertimento per qualsiasi target di pubblico.