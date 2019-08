Circonvallazione di Soleto, un gruppo di cittadini chiede la riapertura. Il sindaco: ‘La sicurezza viene prima di tutto’

L’importanza della rete stradale è fondamentale per un comune. Certamente una questione di sicurezza ma al tempo stesso anche di sviluppo economico. A patto, però, che quelle arterie siano ben manutenute, perché altrimenti ad aumentare sono i rischi e le preoccupazioni.

In questi giorni a Soleto, importante comune della Grecia Salentina, va in scena la querelle proprio sulla circonvallazione. La sua chiusura fa discutere, le polemiche non mancano. Ma l’Amministrazione, va detto, ha risposto puntualmente a tutti i dubbi sollevati.

La lettera dei cittadini

‘Gentile Redazione di Leccenews24.it, vorremmo segnalare, come da foto che alleghiamo – la chiusura di Viale Gubbio, la circonvallazione di Soleto’.

Inizia così la mail che abbiamo ricevuto nella giornata di ieri da un gruppo di cittadini che non ritiene giustificata l’interruzione del transito veicolare su una strada ritenuta strategica per la circolazione da e per Soleto.

‘La circonvallazione è chiusa al traffico da quasi 10 mesi, senza alcun apparente motivo. Eppure sono in tanti che la prenderebbero, se fosse fruibile per andare al lavoro’.

La risposta del sindaco

‘Senza un apparente motivo? Questa mi giunge nuova! La strada è stata chiusa al traffico in quanto il manto bituminoso è completamente usurato oltre al fatto che sono presenti numerose buche. Tale dissesto è alquanto pericoloso per la circolazione di auto e motoveicoli, come segnalato peraltro dalla Sezione Stradale della Polizia di Stato, dalla Polizia Locale e da numerosi utenti ‘

A rispondere è il primo cittadino, Graziano Vantaggiato, fresco di riconferma dopo aver vinto le amministrative del 27 maggio 2019.

‘Nell’autunno scorso – continua il Sindaco – sull’incrocio di interconnessione del tratto stradale in questione con la Provinciale che collega Soleto a Sogliano Cavour, a seguito di un grave incidente, ha perso la vita un automobilista. Anche in considerazione di questo grave episodio, si è deciso di chiudere al traffico veicolare tale arteria, in attesa di reperire le somme necessarie per il ripristino ottimale. Occorrono, purtroppo, molte decine di migliaia di euro che fino a quando non saremo in grado di reperire con un finanziamento ad hoc ci impediscono di tenere la strada aperta al traffico. Per noi la sicurezza viene prima di tutto’.

Da ultimo Vantaggiato lancia un invito ai trasgressori che spesso risulta violino il divieto di transito su quella strada che porta il nome della città (Gubbio) in cui è nata proprio Colacem, una cui importantissima unità produttiva si trova tra Galatina e Soleto: ‘Sappiamo che alcuni violano il divieto di circolazione su quella arteria. Occhio, però, poiché numerosi sono i controlli a campione al fine di dissuadere tale comportamenti’.