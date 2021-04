Un omaggio agli eroi dell’antifascimo, la Cisl di Lecce aderisce a “Strade di Liberazione” di Anpi

È in occasione del 25 aprile che la Cisl di Lecce aderisce all’iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia “Strade di Liberazione”. L’Anpi, infatti, ha invitato gli italiani a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate agli eroi dell’antifascismo, in occasione della Liberazione dal regime nazi-fascista nel 1945.

Alle ore 16:00 di oggi 25 aprile, la Cisl del capoluogo salentino deporrà un omaggio floreale sotto le targhe delle strade intitolate a Cosimo Di Palma e Vincenzo Gigante a Lecce, a Ludovico Patrizi nella città di Cursi e a Maria Teresa Sparascio a Tricase.

“Abbiamo scelto quattro vie dedicate a quattro eroi della resistenza partigiana – racconta Ada Chirizzi, segretario generale della Cisl di Lecce – dedicando il nostro ricordo a uomini e donne salentine a cui dobbiamo la testimonianza fervida del valore della Resistenza”.

Si tratta di Maria Teresa Sparascio, staffetta partigiana che morì nell’ottobre del 1944 a Parma, Ludovico Patrizi che cadde per mano dei Nazisti a Pontedecimo, nei pressi di Genova, il 9 settembre del 1943, Cosimo di Palma, aviatore di Campi Salentina che morì il 14 maggio del 1944 quando il suo aereo di ritorno da una missione di rifornimento delle truppe partigiane nei Balcani fu abbattuto dall’aviazione tedesca, Vincenzo Gigante, nato a Brindisi che, dopo atroci torture, fu bruciato nel forno crematorio della Risiera di San Sabba.

A dare vita al gesto simbolico sono un giovane e un adulto per testimoniare il senso di trasmissibilità generazionale. “In giorni in cui la speranza di un futuro sembra essere messa in seria discussione dalle tante difficoltà che questo Paese sta affrontando, la Cisl di Lecce ritiene necessario dare un doveroso riconoscimento a chi ha creduto proprio nella forza del futuro e della libertà e non si è mai arreso di fronte a nulla”.