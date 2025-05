Porto Cesareo, cittadinanza onoraria a Cosimo Durante

“Figura emblematica del territorio, testimone autentico ed instancabile delle tradizioni e delle potenzialità della Terra d’Arneo“. È quanto si legge nell’incipit della motivazione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Cosimo Durante, uno dei più importanti rappresentanti della salentinità.

Durante, per dieci anni sindaco del Comune di Leverano è stato assessore provinciale, alle politiche agricole e comunitarie negli anni dell’amministrazione di Lorenzo Ria, quando il Salento cominciava a definire la sua immagine e la sua identità culturale e turistica.

Oggi da presidente del Gal Terra d’Arneo durante si è reso protagonista di una stagione felice di occasioni opportunità per tutta la fascia ionica che vede in Porto Cesareo una delle realtà più significative del territorio di riferimento.

“Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio e gratitudine – commenta Durante – ed è per questo ti ringrazio la comunità di Porto Cesareo per avermi voluto come suo concittadino attraverso un prestigioso riconoscimento di altissimo valore civico e morale. Un Grazie di vero cuore al sindaco Silvia tarantino e a tutta la civica amministrazione.”