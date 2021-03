Sta meglio la civetta salvata nel cortile della scuola, tornerà a volare davanti ai bambini

Sta meglio la civetta salvata nel cortile della scuola dell’infanzia di Strudà e presto tornerà a volare. Ad informare sulle condizioni di salute del piccolo animare notturno è la pagina facebook Sos Fauna di Calimera che, in un lungo post, ha raccontato la disavventura vissuta dal rapace che si è trasformata in una storia a un lieto fine grazie ai piccoli alunni, alle maestre e ai Carabinieri, tutti protagonisti di un recupero speciale.

La civetta era andata a sbattere contro i vetri della scuola e, intontita, era caduta nel cortile. Sono stati i bambini a notarla, spaventata e in difficoltà. E, con l’innocenza che li contraddistingue, hanno chiesto in lacrime alle maestre di fare qualcosa per aiutarla. Da qui, la decisione di chiamare i Carabinieri. Gli uomini in divisa, giunti sul posto, hanno recuperato la civetta rincuorando i bambini che hanno subito smesso di piangere. Sul loro volto è comparso un enorme sorriso.

«I carabinieri, si legge nel post, hanno preso in custodia la civetta, promettendo ai bambini che l’avrebbero portata d’urgenza al Centro recupero di Calimera, per le cure necessarie, impegnandosi a fornire tutte le notizie sul suo stato di salute. E così è stato. Arrivata in pochi minuti, la civetta è stata sottoposta a radiografie, per verificare se avesse riportato fratture. Il dottore Gianluca Nocco ha potuto stabilire che l’animale aveva riportato un trauma cranico e una lieve contusione ad un’ala. La piccola rimarrà al Centro il tempo necessario per rimettersi in forma, mentre i bambini aspettano con ansia di vederla volare nel cortile della loro scuola».

Appena sarà guarita la civetta sarà rilasciata alla presenza dei bambini e dei Carabinieri, per ringraziare entrambi del bellissimo gesto e della efficace collaborazione.