Un’assegnista di ricerca dell’Università del Salento tra i vincitori del Premio Nazionale Margiotta

Clarissa Sorrentino, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento, è tra i vincitori del Premio Nazionale “Margiotta”, assegnato dalla SIREF – Società Italiana di Ricerca e Formazione e dalla Fondazione Umberto Margiotta.

Destinato a tesi di dottorato dedicate alla ricerca scientifica in campo pedagogico, il premio le consentirà di pubblicare la tesi “Gifted Education and Special Didactic, between screening and field research” con la casa editrice Armando di Roma.

Clarissa Sorrentino ha conseguito il dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” a UniSalento, dopo aver trascorso un periodo di studio in Olanda (Radboud University – Nimega) presso il “Centro Europeo del Talento e della Plusdotazione”.

«Siamo orgogliose di questo riconoscimento, che ha un importante valore scientifico e che contribuisce al prosieguo degli studi di una brillante ricercatrice», afferma la professoressa Stefania Pinnelli, docente dell’Ateneo salentino di Didattica e pedagogia speciale, che ha affiancato Clarissa Sorrentino nel corso del dottorato assieme alla professoressa Alida Maria Hoogeveen dell’Università di Nimega, «Clarissa si è distinta portando avanti un percorso di ricerca innovativo nel nostro territorio, mettendo a punto un modello di screening pedagogico e di intervento didattico per la presa in carico degli alunni con alto potenziale».