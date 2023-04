Nasce a Parabita la ‘Clinica sociale’, una mano tesa ai cittinadini

Nasce a Parabita la ‘Clinica sociale‘, un’attività di concreto supporto sociale a livello comunale. L’iniziativa è partita lo scorso 2 aprile, giornata mondiale dell’Autismo con l’inaugurazione del ‘Punto Blu – Sviluppo Bio-Psico-Sociale del Cittadino’, ma attraverso un comune denominatore saranno tanti i punti colorati a rappresentare i diversi temi sociali.

Dai disturbi alimentari, ai fenomeni di inquinamento, dalla condizione di solitudine degli anziani, alle politiche a favore della disabilità e sino alla prevenzione medica, la ‘Clinica Sociale di Parabita‘ mantiene alto l’obiettivo di prestare supporto alle attività istituzionali e del terzo settore, attraverso azioni informative, di consulenza e di animazione. Un aiuto tangibile e reale, un braccio teso ai singoli e alle famiglie che si avvarrà, di volta in volta, di riconosciute professionalità e competenze.

Si è partiti, dunque, con le tematiche legate all’Autismo che apre la più ampia materia del neurosviluppo, in quella che sarà un’attività di supporto e di utile sostegno, garantendo, per questo e per ben altri temi una comunità che si stringe attorno ai bisogni dei più deboli, ma anche del benessere comune, laddove non dimenticare o isolare ‘l’altro’, ‘il diverso’ e ‘le minoranze’ risulta un atto di profonda evoluzione e integrità.

Nei più sinceri complimenti al Sindaco Stefano Prete e a tutta la Giunta Comunale auguriamo buon lavoro alla città di Parabita e a chi collabora ogni giorno per rendere migliore il proprio territorio.