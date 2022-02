Colonia felina del Cimitero di Lecce, scattano nuove regole. Niente cibo per i gatti

Nessuno potrà più dar da mangiare ai gatti della Colonia felina del Cimitero di Lecce. Addio a piattini, ciotole, fogli di giornale e contenitori di ogni genere, lasciati per gli amici a quattro zampe. È scritto nero su bianco nell’ordinanza firmata dal dirigente del settore Ambiente che vieta a chi non è autorizzato di dare del cibo ai felini. Chi non rispetterà questa nuova regola potrà essere multato dalla Polizia Locale, con una sanzione da 25 a 500 euro.

Un modo per tutelare il decoro urbano e il benessere degli animali, sempre più numerosi a causa del triste fenomeno dell’abbandono. Tante, purtroppo, le persone che lasciano cucciolate al suo interno (basti pensare che solo nel 2021 sono stati censiti 60 nuovi gatti).

La colonia felina è gestita dall’associazione di volontariato “Dacci una zampa OdV” in collaborazione con il Comune di Lecce e la Asl, ma non si contano iniziative singole, «improprie e dannose» come si legge nel comunicato stampa in cui si ‘annunciano’ le nuove regole. Tante le persone, infatti, che, non conoscendo quale sia la corretta alimentazione dei gatti né rispettano i punti di ristoro, lasciano del cibo, anche ‘resti’ di pranzi e cene. Piattini, ciotole e giornali che non vengono rimossi e diventano rifiuti abbandonati. C’è chi ha anche allestito cucce e ricoveri di fortuna per i gatti che nulla hanno a che vedere con l’organizzazione della colonia.

Non è solo una questione di decoro. Posizionare del cibo può essere pericoloso per i felini che rischiano di essere investiti dalle automobili che transitano su via San Nicola.

«Ultimamente presso il Parco di Belloluogo e il Cimitero si sono moltiplicate le iniziative di persone non autorizzate che disseminano cibo, piatti, ciotole o addirittura allestiscono ricoveri per i gatti, dedicandosi con cadenza quasi quotidiana a queste attività, a danno del decoro e della stessa salute dei gatti sia per il cibo inadeguato che viene somministrato sia perché vengono indotti a spostarsi dalla loro area di distribuzione ed esposti al rischio di essere investiti, come sempre più spesso accade» ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Angela Valli.

«Si tratta di fenomeni che hanno assunto proporzioni preoccupanti e sui quali il dirigente ha deciso di intervenire con apposita ordinanza. Il mio invito è sicuramente a manifestare il proprio amore per i gatti, ma a farlo in maniera corretta, evitando di arrecare danno agli animali e ai luoghi».

Da qui, l’esigenza per il dirigente ordinare una nuova e più stringente regolamentazione del rapporto tra quanti frequentano l’area della colonia (Cimitero, Parco di Belloluogo, Viale San Nicola) e i felini in essa stanziati. Ai quali è già assicurata adeguata assistenza, nutrizione e cura da parte delle del Comune, della Asl e dell’associazione incaricata ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti.