Il comandante della capitaneria di Porto lascia il Salento e ringrazia pubblicamente Fernando Nazaro

La sala ennagonale del castello di Gallipoli allestita per le grandi occasioni. È qui che ieri si è svolta la cerimonia di congedo ufficiale del comandante della capitaneria di porto di Gallipoli, a capo di tutte le forze operative della costa salentina.

Ebbene, dinanzi a tutte le più importanti autorità civili, politiche e militari, tra cui il prefetto della provincia di Lecce, il procuratore capo della Repubblica, il vice sindaco di Lecce ed altri, il capitano Francesco Perrotti ha espresso gratitudine ed un pubblico riconoscimento a colui che nel tempo è divenuto un punto di riferimento, un amico personale e una persona di fiducia, di cui fidarsi e a cui affidarsi, e cioè l’imprenditore turistico gallipolino Fernando Nazaro, vice presidente della sezione turismo di Confindustria Lecce che il comandante ha definito il prototipo dell’accoglienza e della sincerità alla salentina.

Un’attestazione di stima che non è passata inosservata e che ha meritato la sottolineatura da parte di molte personalità presenti.

Al comandante Perrotti l’augurio di buon lavoro per il suo nuovo incarico.