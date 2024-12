Natale da Favola con Temu: Una Mamma Decora la Casa con Meno di 95 euro

La mamma di Babbo Natale crea decorazioni natalizie magiche con un budget limitato – L’allegria delle feste natalizie giunge a meno di £80 (95,83 €)

Il conto alla rovescia per Natale è pieno di emozioni, ma anche di stress, soprattutto per i genitori. Nel Regno Unito, le famiglie spendono in media 472 sterline (565,50 €) per bambino/a solo per i regali, e questo prima ancora di prendere in considerazione cibo, decorazioni e spese di viaggio. Se l’allegria propria della stagione non ha prezzo, i costi possono rapidamente sfuggire di mano.

Kristy Leo, una mamma di 39 anni con due figli di Ocean City, nel New Jersey, sa fin troppo bene quanto possa essere costoso il periodo natalizio. Content creator del popolare account TikTok Frugal & Thriving, la sua missione è di aiutare tutti gli amanti del Natale a godersi le festività natalizie senza spendere una fortuna.

Il suo account ha tantissimi consigli di arredamento a buon prezzo, perfetti per chiunque sia alla ricerca di un’atmosfera magica per le vacanze senza trasformarsi in un Grinch.

“Adoro trovare il modo di incorporare nuove tendenze senza spendere molto”. Adesso Temu, la piattaforma online che acquista direttamente dalla fabbrica ha cambiato le regole del gioco.” Afferma Leo, e aggiunge che anche i suoi figli sono la sua fonte principale d’ispirazione per le decorazioni natalizie. Inoltre, effettuare acquisti online non implica lunghe attese, poiché Temu apre il proprio marketplace ai venditori locali; la spedizione rapida può essere ottenuta entro un giorno minimo.

“La gioia e la meraviglia nei loro occhi mi stimolano a creare quei momenti magici”, ha affermato.

Per Kristy, non è mai troppo presto per iniziare con le decorazioni. Nella preparazione del periodo festivo, trae le sue idee decorative da diversi siti e luoghi come Pinterest, le vetrine dei negozi sulle strade principali o i programmi TV per bambini. Kristy avrà bisogno di almento una settimana di ricerche nei vari siti, ma ne sarà valsa la pena…letteralmente!

Dalle app di cashback e coupon ai marketplace online come Temu, Kristy consiglia a coloro che cercano di gestire il tutto in maniera sobria: di non accontentarsi mai del primo prezzo che trovano.

Questa mentalità di acquisto esperta è importante soprattutto quando si tratta di tenere il passo con le tendenze in continua evoluzione nell’arredamento natalizio, sia nei casi di nuove tendenze relative alla decorazione dell’albero o agli ultimi accessori Elf on the Shelf. Queste piccole mode natalizie possono diventare subito molto care, ma Kristy ha trovato il modo perfetto per risparmiare pur creando un look natalizio di alta qualità.

“Ho scelto di fare acquisti con Temu perché la qualità degli articoli rispetto al loro prezzo è fantastica”, ha affermato. “Siti come Temu mi consentono di risparmiare denaro ottenendo un look decorativo di alta qualità. Chi non ama i prodotti di alta qualità a prezzi convenienti?!”

Secondo Kristy, solo perché qualcosa è in saldo in negozio non significa che si tratti del prezzo migliore. “Sono sicura che come me, hai sempre il cellulare in mano 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, afferma. “Cerca su Google l’articolo per verificare il prezzo medio e assicurarti di fare un affare.”

Riusa, rinnova e trasforma

Appassionata delle tradizioni, Kristy inizia spesso a cercare in casa oggetti che utilizzerà come fonte d’ispirazione per le sue trasformazioni natalizie. A Kristy piace abbinare le decorazioni dell’albero con altri articoli per la casa alla ricerca di un look naturalmente chic, ciò significa che può riutilizzare le decorazioni natalizie tutto l’anno. Kristy, ogni anno, risparmia molto sulle sue decorazioni, spendendo meno di 80 sterline (95,85 €) invece di centinaia di sterline (euro).

“Sono convinta che non sia necessario spendere una fortuna per l’arredamento.”

I suoi sforzi sono sempre riconosciuti da tutti e lei ne va fiera. “Anche la mia famiglia e i miei amici si divertono molto! Ognuno di loro ha una propria personalità ed è gratificante quando troviamo dei punti in comune e sapere che li sto ispirando “, ha detto Kristy. “Spesso li sento dire:” Devi inviarmi il link sul quale l’hai trovato! ” o sorrido quando vado a trovarli a casa loro e vedo i miei oggetti d’arredo in mostra!”

Per la content creator di Frugal and Thriving, meno è meglio. Ai compratori esperti in generale e ai genitori che cercano di risparmiare un po’ di soldi questo Natale, Kristy consiglia di acquistare le decorazioni fuori stagione o subito dopo Natale.

Inoltre, fatti furbo! Kristy consiglia il fai-da-te per la decorazione utilizzando nastri, cartoline di Natale e ghirlande come un ottimo modo per risparmiare soldi e creare ricordi con la tua famiglia, in quanto tutti possono partecipare nell’impresa, divertendosi.

Quest’ anno, Kristy prevede di acquistare alcuni pezzi decorativi per rinnovare il suo spazio, oltre ai regali per la famiglia, insegnanti, amici e persino doni per i più bisognosi. Quando Kristy trova articoli in saldo, non se li lascia sfuggire per la sua scatola delle donazioni.