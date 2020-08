Chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna dovrà fare il tampone. Ecco come

La curva disegnata dai contagi in Puglia è tornata a salire, come dimostrano i numeri del bollettino della Regione che, quotidianamente, fotografa l’andamento dell’epidemia. Anche lil noto è discusso Rt, l’indice di trasmissibilità della malattia, ha superato il tetto dell’uno. Nulla di preoccupante, il valore deve essere preso come un campanello di allarme per alzare il livello di guardia per evitare focolai, come quelli scoppiati nelle ultime settimane e legati alle vacanze all’estero.

Non tutti, ma molti dei casi scoperti (anche in Salento) riguardano ragazzi tornati a casa dopo un viaggio in Grecia. Alcuni dopo una vacanza a Malta. Anche per questo il Governatore, Michele Emiliano ha deciso di obbligare chiunque tocchi suolo pugliese ad autosegnalarsi. Il modulo è una arma importante per permettere ai Dipartimenti di Prevenzione di ricostruire la catena, trovare i contatti stretti dei positivi e isolarli.

Ecco come sottoporsi al tampone

Tutti i cittadini che arrivano in Puglia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna e che soggiornano nella provincia di Lecce saranno sottoposti a tampone.

Gli interessati dovranno scaricare il modulo di autosegnalazione dal sito della Regione Puglia a questo link, compilarlo e stamparlo.

Per poter effettuare il test Sars-CoV-2 (tampone) devono presentarsi con il modulo, non prima delle 72 ore dall’arrivo in Puglia, in una di queste due postazioni:

Cittadella della salute – Lecce, ingresso Via Miglietta 5

Ospedale Panico di Tricase, ingresso Via Giovanni XXIII

Le postazioni sono aperte a partire da domani sabato 15 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Il tampone sarà eseguito dagli operatori sanitari senza che l’interessato scenda dall’autovettura. Fino all’esito del tampone le norme prevedono l’isolamento fiduciario, toccherà rimanere a casa. E se il test sarà negativo non sarà più obbligatoria la “quarantena”, salvo diversi provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione.