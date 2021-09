Mercato immobiliare, prezzi in rialzo: come mitigare i costi domestici

Settembre è un mese costellato da nuovi inizi e per molti uno di questi è il trasferimento in una nuova casa che sia per motivi di studio o per motivi lavorativi.

Ma cosa aspettarci dal mercato immobiliare? Vediamo insieme in questo articolo qualche numero sull’aumento dei prezzi delle case e alcuni consigli molto utili per mitigare i costi e i consumi domestici.

L’aumento dei prezzi delle case

I dati elaborati dall’Istat parlano chiaro, nel primo trimestre del 2021 c’è stato un aumento dei prezzi delle case pari all’1,7%. Questi numeri in crescita riguardano sia le case già esistenti, i cui prezzi sono aumentati dell’1,2%, ma molto di più per le case di nuova costruzione, che hanno avuto un incremento addirittura del 3,9%, il dato più alto di questo ultimo anno. L’aumento dei prezzi delle case è dovuto anche dalla pandemia di Covid19, durante la quale, specialmente nei mesi di lockdown, è stato molto difficile stipulare contratti di compravendita. L’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha notato che nel 2020 c’è stata una vera e propria flessione del numero di case compravendute, con un 8% o poco meno.

I consigli su come mitigare i consumi generali di casa

A seguito di questi dati, che testimoniano l’aumento dei prezzi del mercato immobiliare, qualora si decidesse di acquistare una casa è bene mitigare i consumi domestici. Difatti vi sono alcuni accorgimenti adottabili in grado di risparmiare qualcosa in bolletta. Per esempio, disporre gli alimenti nel frigorifero in maniera corretta e nella zona di raffreddamento adatta, farà in modo di non avere un inutile dispendio di energia. Anche acquistare elettrodomestici di una classe energetica superiore, come A o anche A+, e ricordarsi di staccare e spegnere tutti i dispositivi, grandi e piccoli di casa che non vengono utilizzati, sono azioni che riducono il consumo in bolletta.

Inoltre, va anche detto che oggi non esiste più solo il mercato tutelato con le tariffe regolamentate dall’Arera. Ciò significa che è possibile scegliere tra diversi operatori presenti nel mercato libero e valutare nuove formule di contratto che più si adattano alle proprie esigenze, come le offerte di luce e gas di Wekiwi, per citarne uno. Continuando poi con i consigli per mitigare i consumi domestici, un altro è quello di sfruttare la luce naturale quando è possibile, così da risparmiare l’uso di energia elettrica. Questo oltre a fare molto bene alla salute fisica e mentale di tutta la famiglia, gioverà anche al sistema ambientale e alla propria bolletta. Le accortezze si possono adoperare anche in bagno, infatti è possibile risparmiare circa 100 litri d’acqua scegliendo di utilizzare la doccia al posto della vasca da bagno.

Infine, migliorare l’isolamento termico di tutta la casa fa in modo di non far disperdere energia, sia che si parla dell’isolamento del tetto, che dei pavimenti e delle mura di casa.