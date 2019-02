Carnevale, come si calcola l’arrivo della festa più ‘colorata’ dell’anno

Come fare a non perdere una delle feste più amate dei bambini? Il carnevale non capita mai nello stesso giorno, gioca a nascondino con il calendario perché occupare la stessa casella sul muro ogni anno non sarebbe divertente. Ma chi decide quando è il momento di scendere in strada a lanciare coriandoli?

Aprite il calendario e guardate….

Forse non tutti sanno che il Carnevale è legato ad un’altra festività, il giorno di Pasqua. Non a caso entrambe queste date non si ripetono di anno in anno, sono mobili. Per indovinare la festa delle maschere ci servirà prima la data dell’altra.

Cerchiamo, quindi, di capire quando cade la domenica di Pasqua e per farlo dobbiamo guardare due eventi, che hanno a che fare con il polline e con i chiari di luna.

La prima data importante, questa volta fissa, è l’inizio della bella stagione, la primavera. A partire dal 20/21 marzo, dobbiamo individuare la prima luna piena dopo l’equinozio di primavera. Più facile a dirsi che a farsi. Ebbene, la prima luna piena capita sempre tra il 22 marzo e il 25 aprile, ma a meno che non abbiate un calendario lunare in casa, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Il giorno della resurrezione di Gesù sarà la domenica successiva al plenilunio, quest’anno il 21 aprile.

Come si collega tuto ciò al Carnevale? Basterà fare una semplice sottrazione. Dal 21 aprile andiamo a ritroso di 6 settimane, di cui più di 5 sono di Quaresima. Dove arriviamo? A questa domenica, il 3 marzo. Semplice, no?