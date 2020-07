Come utilizzare i faretti Led e dove posizionarli

Le luci a Led hanno sostituito in grande parte le lampadine vecchie e obsolete, sia per la loro comodità, che per i loro grandi benefici. Elencandone alcuni: basso costo, ridotto consumo e impatto ambientale, illuminazione migliore, durata della lampadina maggiore, livello di calore ridotto… e tanti altri.

Possono presentarsi sotto varie forme: esistono le luci da pavimento per rendere un salotto molto più elegante, luci da soffitto per illuminare meglio una stanza, e luci da muro che vengono installate per ridurre il numero di quelle precedenti. Tra queste, ci sono anche i faretti Led, i quali possono essere utilizzati sia in ambienti chiusi, sia in quelli aperti. Tuttavia, non è sempre facile decidere dove posizionarli e, in alcuni casi, si hanno anche dei dubbi su come utilizzarli.

Se hai intenzione di acquistare i faretti a Led per l’illuminazione, ma non sai come utilizzarli, o vuoi semplicemente qualche idea su come usarli al meglio, continua a leggere l’articolo, perché troverai qualche consiglio sicuramente adatto a te.

Consigli su come utilizzare i faretti Led

Installare i faretti Led necessita di un buon elettricista. Tuttavia, se hai dimestichezza e sufficienti abilità manuali, puoi agire anche da solo, prendendo sempre le giuste precauzioni per evitare infortuni. Inoltre, se non sai con certezza come muoverti, è sempre consigliato consultare il manuale di istruzioni, poiché contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per far funzionare la luce appena acquistata.

Innanzitutto, prima di armeggiare con i circuiti, la corrente elettrica dev’essere spenta. Poi bisogna decidere dove fissare le luci, cercando però di scegliere una posizione che non crei zone d’ombra: basterà semplicemente fare una prova con una luce qualsiasi e poi segnare, con una matita, il punto in cui verrà installato il faretto. A questo punto basterà semplicemente forare, montare il telaio e il faretto, facendo bene i collegamenti, e ultimare l’installazione.

Sebbene questa procedura risulti piuttosto semplice, decidere dove e come posizionare le luci non lo è affatto. In base all’ambiente che si vuole illuminare, bisogna scegliere bene i punti nei quali i faretti possono fare più luce e mettere, quindi, in risalto i particolari di una stanza o di un ambiente esterno.

Di seguito ci saranno vari consigli e suggerimenti su come posizionare i faretti Led per creare combinazioni creative e fantasiose.

Ambienti chiusi

Negli ambienti chiusi, la posizione delle luci rappresenta un fattore importante che contribuisce all’eleganza e alla bellezza di una stanza.

Scegliere delle posizioni strategiche per i faretti può mettere in risalto le caratteristiche migliori e nascondere, magari, quelle peggiori. Ad esempio, puoi posizionare le luci a Led in modo da creare delle piccole costellazioni luminose ed illuminare, quindi, delle zone che vuoi mettere in risalto; oppure, se possiedi un soffitto di legno, hai la possibilità posizionare i faretti lungo le travi, facendo sempre attenzione all’installazione. In questo modo rendi più luminosa e vivace una stanza, senza però esagerare con il numero delle lampadine.

I faretti da incasso risultano perfetti se posizionati lungo i gradini delle scale, per proiettare un fascio luminoso sugli scalini; mentre, se vuoi illuminare una cucina o un corridoio, puoi posizionare delle lampadine una dietro l’altra, in modo da creare una fila che possa accompagnare l’ospite verso l’ambiente successivo, o che dia luce alla stanza in cui si trova in quel momento.

Ambienti aperti

I faretti Led, specificatamente studiati per l’esterno, sono delle luci particolarmente perfette per illuminare giardini o anche le parti anteriori della casa.

Di solito si posizionano le lampadine una dietro l’altra, ai lati del sentiero che conduce all’abitazione per illuminare il cammino, ma volendo hai la possibilità di installare un faretto all’ingresso, proprio fuori la porta.

Un consiglio è quello di piazzarne qualcuno anche vicino al garage, se ne possiedi uno, mentre se hai alberi, cespugli o semplicemente delle piante, può essere ideale illuminarle, posizionando la lampada proprio nel perimetro sottostante la chioma.

Se possiedi invece una piscina, le luci a Led intorno ad essa o all’interno sono doverose, poiché tornano utili quando si organizza una festa che dura fino a tarda serata o a tarda notte.

Conclusione

Esistono molti modi per sfruttare i faretti a Led, ma bisogna sapere dove posizionarli. Inoltre, anche l’intensità della luce è importante per creare un’atmosfera suggestiva all’interno dell’ambiente che si vuole illuminare.

Non devi, però, temere: basta semplicemente chiedere un parere ai tuoi amici e verificare tu stesso se una luce, posizionata in un certo punto, può migliorare l’estetica di una stanza o di un giardino, oppure peggiorarla.