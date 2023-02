Incendi nel Basso Salento, a Casarano un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

Nell’ambito degli incontri che il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha programmato nelle diverse realtà territoriali della provincia, è stata convocata per il pomeriggio di domani, mercoledì 22 febbraio, con inizio alle ore 17.00, una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso il Comune di Casarano, dedicata al tema della sicurezza urbana nel territorio della cittadina salentina e di Ugento, Taviano, Taurisano, Matino, Racale e Ruffano.

A fronte di diversi episodi incendiari, che hanno avuto caratteristiche simili e situazioni predatorie e altre fattispecie illegali, sulle quali sono in corso approfondite indagini delle Forze di Polizia e periodici focus in Prefettura, oltre all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, i lavori avranno come obiettivo prioritario quello di far sentire, grazie anche all’aiuto dei Sindaci e dei Comandanti delle Polizie Locali presenti, la vicinanza alle comunità locali, ascoltandone le richieste di sicurezza.