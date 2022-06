Svolto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza per l’estate, nel mirino abusivismo commerciale e case pollaio

“Saranno attuati controlli effettivi e costanti da parte delle Forze dell’Ordine grazie al consistente numero di rinforzi assicurato dal Ministero dell’Interno per l’intero periodo e che verranno modulati con ordinanze del Questore in relazione ai numerosi concerti e alle esigenze delle diverse località. Infatti l’approccio al tema della sicurezza, in una stagione che vede l’intero Salento meta di consistenti flussi turistici, sarà unitario e capace di guardare al territorio provinciale in una prospettiva di reale sicurezza integrata”.

Con queste parole il Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, ha commentato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi questa mattina in “Via XXV Luglio”, durante il quale si è discusso l’argomento della sicurezza estiva nei comuni di Lecce, Gallipoli e Porto Cesareo.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e dei Sindaci, sono stati affrontati i temi di maggiore importanza lo svolgimento della stagione nelle diverse città e delle numerose manifestazioni e spettacoli programmati con attenzione alla vivibilità dei luoghi e alle istanze di cittadini e vacanzieri.

I lavori del Comitato si sono sviluppati, non solo considerando le criticità di ciascuna località turistica, ma anche delineando alcuni dei temi più rilevanti da affrontare con attenzione, tra cui i limiti orari per la diffusione di musica all’esterno, il rispetto dei contenuti delle licenze e delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, il necessario potenziamento delle Polizie Locali, le tematiche dei parcheggi estivi, il contrasto all’abusivismo commerciale.

Tra le problematiche trattate anche le situazioni di affollamento nelle abitazioni locate ai turisti (le cosiddette case pollaio) e a tal proposito, anche quest’anno si svolgeranno una serie di servizi di controllo da parte dei militari della Guardia di Finanza.