Misure anti-contagio e turismo giovanile, in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si è tenuto oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Lecce sull’applicazione delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria emanate dal Ministro della Salute in vigore a partire dallo scorso 16 agosto. Presenti, oltre che i sindaci di Lecce e Gallipoli, anche dei rappresentanti dei comuni di Melendugno, Nardò, Otranto e Porto Cesareo.

L’incontro a tema sicurezza e misure anti-contagio ha permesso di fare il punto della situazione dei comuni costieri, mete turistiche scelte soprattutto dai giovani anche in queste settimane di fine stagione. Sono stati esaminati durante l’incontro alcuni episodi recenti che hanno interessato le città di Otranto e Gallipoli. In generale non sono state riscontrate problematiche di ordine pubblico nelle maggiormente frequentate soprattutto da giovani durante le fasce orarie notturne.

L’attenzione delle forze di polizia e delle polizie locali, congiuntamente alla Capitaneria di Porto ed alle unità navali presenti sulla costa, continuano ad essere espresse al massimo delle possibilità delle risorse disponibili, con la programmazione di servizi di vigilanza volti anche ad assicurare il rispetto dell’ordinanza del Ministro della Salute circa l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18:00 alle ore 6:00 e la sospensione delle attività di ballo all’aperto o al chiuso.