Sicurezza sulle strade della provincia, svolto un Comitato sulla viabilità

Il tema della sicurezza della circolazione dei mezzi è stato oggetto di attenzione nella giornata di ieri in Prefettura nel corso della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale, presieduto dal Prefetto Luca Rotondi, con la partecipazione dei referenti delle Forze dell’Ordine, di Rfi e Trenitalia e degli Enti proprietari delle strade statali e provinciali.

Durante l’incontro, è stato fatto il punto della situazione della viabilità sulle arterie del territorio provinciale, individuando le più opportune strategie di intervento sulle strade connotate da criticità, anche in considerazione dell’incremento del traffico in occasione delle prossime festività pasquali, che vedranno il ripristino della viabilità ordinaria sulla Lecce-Maglie e sulla Lecce-Gallipoli, grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza da parte di Anas che, ha tra l’altro, ha disposto la riduzione dell’area di cantiere che insiste sulla Lecce-Brindisi, al fine di consentire la circolazione su entrambe le corsie di ciascuna carreggiata.

Inoltre, l’Assemblea ha preso atto delle diverse segnalazioni giunte riguardo a competizioni di motociclisti su alcuni tratti delle litoranee, in evidente violazione del Codice della Strada, condividendo l’opportunità di un’intensificazione dei controlli congiunti interforze in un’ottica di prevenzione.

Si è poi parlato di un nuovo provvedimento ministeriale, che sarà gestito dalla Polizia Stradale e messo a disposizione di tutti gli organi di polizia stradale della provincia, per la raccolta dei dati sugli incidenti su tutto il territorio provinciale, così da consentire in futuro una più precisa mappatura delle zone a rischio, ai fini della valutazione degli interventi mettere in campo.

Rotondi ha espresso apprezzamento per la rinnovata sinergia interistituzionale, precisando come occorra “Raggiungere il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, da perseguire con gli imprescindibili interventi di messa in sicurezza utilizzando i proventi delle sanzioni e la necessità che tutti gli utenti