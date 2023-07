Galatone, nominati i componenti della Commissione Pari Opportunità. La soddisfazione dell’assessora Antico

Anche due uomini nella Commissione Cittadina per le Pari Opportunità di Galatone. Dopo le recenti modifiche al regolamento fortemente volute dall’Assessora Pina Antico, si passa dalle parole ai fatti e vengono nominati i nuovi componenti di un organismo che potrà dare impulso alle politiche di genere della collettività.

Nella seduta del 10 luglio scorso, il Consiglio Comunale ha nominato 6 cittadini di Galatone quali componenti della Commissione per le Pari Opportunità tra coloro che avevano avanzato la propria candidatura. Si tratta di Mariagrazia Aloisi, Raffaella Marsella, Lavinia Palma e Sara Sardella (per la componente femminile); Luigi Grasso e Giovanni Minerba (per la componente maschile).

Della Commissione faranno parte anche le componenti designate dagli istituti Scolastici di Galatone: Carla Marcuccio, docente della scuola media “Antonio De Ferraris” dell’Istituto Comprensivo Galatone Polo 1; Rossella Potenza, docente della scuola media “Principe di Napoli” dell’Istituto Comprensivo Galatone Polo 2; Giuliana Bellafronte, docente dell’IISS “Enrico Medi”.

Con sola funzione consultiva, parteciperanno ai lavori della Commissione, oltre all’Assessore al ramo, le donne che ricoprono attualmente il ruolo di Assessore e Consigliere (e quindi Caterina Dorato, Rita Angelelli, Annamaria Campa, Claudia Caputo, Sandra Papa e Maria Chiara Vainiglia), il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Galatone, Cristina Notaro, e la neoeletta Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Anna Toma.

Nei prossimi giorni si terrà la seduta di insediamento e si procederà all’elezione del Presidente e del Vice Presidente per l’immediata operatività della Commissione in merito ai tanti progetti in corso e per organizzare la futura programmazione.

L’Assessora Antico ha tenuto a ringraziare il Presidente uscente, Maria Rosaria Settimo, e le donne che hanno ricoperto il ruolo di componenti per il grande impegno profuso.