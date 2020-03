Nardò intensifica i controlli in città, “arruolati” 10 nuovi agenti di Polizia Locale

“Ringrazio gli assessori Lupo e Marini per il lavoro svolto in questa fase, che ci porta ad avere un significativo rafforzamento dell’organico della Polizia Locale. I controlli saranno ancora più stringenti su strada e su aziende e attività commerciali a tutela della salute di tutti”, con queste parole, Pippi Mellone, Sindaco di Nardò, commenta l’assunzione di 10 nuove unità di Polizia Locale, che da oggi saranno attive sul territorio comunale allo scopo di intensificare i controlli sul rispetto del Decreto per contenere l’emergenza coronavirus..

Le dieci unità aggiuntive di Polizia Locale, saranno impiegate per 24 ore settimanali per i prossimi 45 giorni. Il periodo di impiego sarà poi esteso con un provvedimento della Giunta a sei mesi complessivi, sino a settembre 2020.

Si tratta di agenti disponibili, prelevati dalla graduatoria del concorso del 2017 per l’assunzione di “stagionali”, con l’obiettivo di rinforzare l’organico agli ordini del comandante del Corpo, il Tenente Colonnello Cosimo Tarantino, soprattutto in queste giornate cruciali per il contenimento del contagio da Covid-19. I dieci nuovi agenti, infatti, saranno utilizzati principalmente, ripetiamo, sul fronte dei controlli previsti per il rispetto dei DPCM e delle ordinanze sindacali sull’emergenza in atto. Ma l’estensione del periodo di impiego, ovviamente, consentirà di “coprire” anche la stagione estiva.

“I dieci nuovi agenti – evidenzia l’assessore alla Polizia Locale Bernaddetta Marini – saranno utilissimi in queste giornate in cui occorre far rispettare tutte le prescrizioni per l’emergenza sanitaria. Ma il loro impiego avrà un respiro più ampio, perché ovviamente contiamo di utilizzarli anche per la stagione estiva, che auspichiamo possa essere la fase del ritorno alla piena normalità”.

“In sostanza – conclude l’assessore al Personale Gianpiero Lupo – abbiamo anticipato a oggi quello che di solito facciamo a giugno, grazie alla disponibilità di risorse di bilancio utili a questo scopo. L’emergenza in atto e il bisogno di mettere a disposizione del comando di Polizia Locale altre unità, ci hanno portato a un provvedimento che in questa fase sarà utilissimo”.