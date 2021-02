Piano vaccinale, i comuni dell’Entroterra Idruntino propongono le sedi. Cursi invia una lettera agli 80enni

Si avvicina il giorno dell’inizio della somministrazione dei vaccini agli over 80 in Puglia, previsto per il 22 febbraio, e i comuni stanno “premendo l’acceleratore” per trovarsi pronti. È nell’ottica di vaccinare quante più persone che i comuni dell’Entroterra Idruntino procedono spediti per raggiungere il traguardo dell’immunità di gregge: Bagnolo del Salento, Cannole, Cursi, Maglie e Palmariggi, come tutti i comuni Provincia di Lecce, si sono attivati per avviare e realizzare il piano per la vaccinazione contro Covid 19, ed hanno proposto al direttore dell’Asl alcune strutture per soddisfare le necessità del piano vaccinale.

“Imprimere il massimo dell’accelerazione possibile per raggiungere l’immunità di gregge è l’obiettivo prioritario che deve vedere tutte le istituzioni, soprattutto quelle territoriali, coinvolte ed impegnate in questo sforzo, pertanto non esitare a coinvolgere le autonomie locali nel processo di individuazione delle strutture e dei luoghi per la somministrazione dei vaccini garantendo una diffusione capillare su tutto il territorio” è il messaggio trasmesso in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro alla ministra degli affari regionali Mariastella Gelmini.

Le proposte dei comuni

Sono due le strutture proposte dall’amministrazione di Bagnolo del Salento: i locali della Guardia Medica ed il piano terra della sede municipale, entrambi in via Rosario Mancini 4, con la sala consiliare e tutti gli spazi disponibili per creare percorsi in sicurezza. Nei prossimi giorni ci sarà il sopralluogo da parte della Asl per verificare l’idoneità delle strutture.

Il comune di Cannole, invece, ha indicato la disponibilità della sala polifunzionale del municipio in via Aldo Moro, giù utilizzato precedentemente per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Cursi indica la possibilità di utilizzare il centro prelievi in via De Amicis e le sale di Palazzo De Donno in piazza Pio XII.

Per quanto riguarda il Maglie, il comune aveva già indicato la disponibilità del secondo piano dell’Ospedale vecchio. Inoltre, è stata segnalata l’area parcheggio di via Otranto con i locali dell’ex bar ed un container entrambi gli ambienti attrezzati secondo le caratteristiche di sicurezza richieste dal piano vaccinale. I locali scelti, invece, da Palmariggi si trovano in Piazza Garibaldi nella sala conferenze ed in quella consiliare.

La lettera agli anziani

Sono stati ben 318 gli ultraottantenni a ricevere una lettera da parte del comune di Cursi per informarli della possibilità di prenotare la vaccinazione sul sito di Puglia Salute, tramite i cup, attraverso le farmacie ed anche tramite un apposito sportello messo a disposizione nella sede municipale.

Intanto, per i cittadini di Cursi, in difficoltà a spostarsi verso le sedi dei poliambulatori di Maglie o Martano, su richiesta, potranno essere accompagnati almeno sino all’attivazione delle sedi predisposte per la vaccinazione in loco.